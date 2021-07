Ordu'dan Manavgat'a yardım ekibi gönderildi - Son Dakika

Orman yangını felaketiyle sarsılan Manavgat'a Ordu'dan yardım için bir ekip yola çıktı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Antalya'nın Manavgat ilçesinde üç gündür devam eden yangının söndürme çalışmalarına destek vermek için harekete geçti. Başkan Güler'in talimatlarıyla, 1 itfaiye aracı, 1 su tankeri ile 8 personel Manavgat'a gitmek üzere yola koyuldu. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, "Yangını söndürmeye destek vermek amacıyla bir OSKİ su tankerimiz ve bir itfaiye aracımızla 8 personelimizi bölgeye gönderiyoruz. Bildiğiniz gibi daha öncede her afet anında bu yardımları gerçekleştirmiştik. Elazığ'daki depremde, İzmir'deki depremde, sellerde, boğulmalarda, kurtarma vakalarında olduğu gibi her zaman cansiperane mücadele içerisindeyiz" dedi.

Genel Sekreter Alp şöyle konuştu:

"Antalya Manavgat ilçesinde başlayan yangın bugüne kadar henüz söndürülemedi. Büyükşehir Belediyesi olarak oradaki yangını söndürmeye destek vermek amacıyla bir OSKİ su tankerimiz ve bir itfaiye aracımızla 8 personelimizi bölgeye gönderiyoruz. Bildiğiniz gibi daha öncede her afet anında bu yardımları gerçekleştirmiştik. Elazığ'daki depremde, İzmir'deki depremde, sellerde, boğulmalarda, kurtarma vakalarında olduğu gibi her zaman cansiperane mücadele içerisindeyiz. Mobil mutfak tırımızı da göndermek istedik fakat bölge ile görüşüldüğünde şu an için sıcak yemeğe ihtiyaçları olmadığını bizlere bildirdiler. İhtiyaç halinde mobil mutfak tırımızı da göndereceğiz. İnsanlarımız duyarlı olmalı, yaktığı ateşi söndürmeli. Cayır cayır ciğerlerimiz yanıyor. Bunlara meydan vermemek adına vatandaşlarımızın tüm uyarılara uyması gerekmektedir. Şimdiden ekip arkadaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum. Allah yardımcıları olsun. Bir an önce yangın söndürülür inşallah, yaralar sarılır." - ORDU