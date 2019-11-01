Son Dakika Haberleri: Ordu'dan Mehmetçiğe 2 bin adet çikolata
Son Dakika Yaşam Ordu'dan Mehmetçiğe 2 bin adet çikolata

Ordu'dan Mehmetçiğe 2 bin adet çikolata

6 saat önce

Ordu'da, yükümlüler tarafından üretilen butik çikolatalar, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiklere gönderildi.

Ordu'dan Mehmetçiğe 2 bin adet çikolata, System.String[]

Ordu'da, yükümlüler tarafından üretilen butik çikolatalar, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiklere gönderildi.


Ordu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı finansmanında yürütülen 'Yükümlülüğümüz Çikolata' projesi devam ediyor. Proje kapsamında Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) binasında gerçekleştirilen butik çikolata üretimi eğitimine katılan yükümlüler tarafından, OTSO ve Ordu Ticaret Borsasının destek verdiği proje çerçevesinde üretilen çikolatalar, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiklere ulaştırılacak.


Ordu Valisi Seddar Yavuz, projede emeği geçenleri tebrik ederek, söz konusu çalışmanın anlamlı bir proje olduğunu belirtti. Vali Seddar Yavuz, "Bir tek sevdamızın Türkiye olduğu unutulmaması geriyor. Projede emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. İnşallah da oradaki askerlerimizin, güvenlik birimlerimizin saçının teline zarar gelmesin. Zaten bizler savaşa düğüne gider gibi gideriz. Çünkü şehadet şehitler için düğün günüdür, Allah'a kavuşmaktır. O yüzden de Trump bile diyor ki 'Türkler savaşa öğle yemeğine gider gibi gidiyor'. Bu bizim milletimizin özelliği işte, o yüzden bizi kimse yenemez" şeklinde konuştu.


Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş da çikolataların, Akçakale'deki 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı'na gönderileceğini belirterek, harekatta görev yapan Mehmetçiklere dağıtılacağını aktardı. Aktaş, proje ile askerlere destek ve moral olmayı hedeflediklerini ifade etti.


Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin, Ordu Ticaret Borsası ile birlikte üretilen 2 bin adet butik çikolatanın, bir nebze moral ve motivasyon olması adına Mehmetçiğe gönderileceğini aktardı.


Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman ise Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiğe, Ordu fındığı ile yapılan çikolatayı göndermekten ve askerlerin moral ve motivasyonuna katkı sağlayacağından dolayı mutlu olduklarını belirtti.


Programa ayrıca İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer ile Ordu'da çekilen ve bir ulusal kanalda yayınlanan dizinin prodüksiyon ekibi ve oyuncuları da eşlik etti. - ORDU

Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 02:33 Kaynak: İHA
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