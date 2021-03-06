Ordu'dan New York'a 'Love Erdoğan' göndermesi - Son Dakika

Ordu'dan New York'a 'Love Erdoğan' göndermesi

ORDU Büyükşehir Belediyesi, ABD'nin New York eyaletinde reklam panosunda yer alan 'Stop Erdoğan' ifadesine cevap olarak, kentteki LED ekranlara 'Love Erdoğan' görselleri yansıttı.

ORDU Büyükşehir Belediyesi, ABD'nin New York eyaletinde reklam panosunda yer alan 'Stop Erdoğan' ifadesine cevap olarak, kentteki LED ekranlara 'Love Erdoğan' görselleri yansıttı. ABD'nin New York eyaletinde 'Silenced Turkey' imzasıyla 'Stop Erdoğan' ilanı yayınlanması yurt genelinden tepkilere neden oldu. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, kentte bulunan LED ekranlara 'Stop Erdoğan' ifadesine yanıt olarak 'Love Erdoğan' görseli yansıtılması talimatı verdi. Talimat üzerine il genelinde bulunan tüm LED ekranlara 'Love Erdoğan' görselleri yansıtıldı. Paylaşılan görsel, kısa sürede sosyal medyada takipçilerden büyük ilgi gördü.



Son Dakika

Tahkim Kurulu, Mostafa Mohamed'in 1 maçlık cezasını onadı

Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun oldu

Satış ve fiyatlardaki patlama devam edecek mi? Araç almayı düşünenler için hayati bilgi

Terör örgütü PKK üyesi 3 terörist örgüte gönderilen 2 milyon dolarla yakalandı

Evli ve üç çocuk babası şahıs mezarlıkta ölü bulundu

'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen'e ilginç soru: O sahnelerde kadın oyunculara karşı bir şey hissettiniz mi?

Eminönü'ndeki yoğunluğu anlatan muhabire canlı yayında küfür! Apar topar yayından çıktılar

Engelsiz Türkiye Partisi ve Büyük Türkiye Partisi kapatıldı