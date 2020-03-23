Ordu'dan sağlık çalışanları için maske kampanyası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordu'dan sağlık çalışanları için maske kampanyası - Son Dakika

Ordu'dan sağlık çalışanları için maske kampanyası

7 saat önce

Ordu'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sağlık çalışanları ve onlarla yakın temas halinde olan yardımcı personel ve hastaların kullanması için maske kampanyası başlatıldı.

Ordu'dan sağlık çalışanları için maske kampanyası, System.String[]

Ordu'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sağlık çalışanları ve onlarla yakın temas halinde olan yardımcı personel ve hastaların kullanması için maske kampanyası başlatıldı.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'yi de tehdit eden Kovid-19 salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı, bakanlar, valiler ve belediye başkanlarının seferber olduğu hatırlatıldı.

Bu hususta devletin ve milletin hizmetinde oldukları vurgulanan açıklamada, virüs odaklı salgınlarla mücadelede kişisel temizlik ve hijyen kurallarına riayet edilmesi ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasının önemine işaret edildi.

Açıklamada, "Gün, elimizi taşın altına koyma günüdür. Söz konusu olan canımızdır ve candan daha önemli hiçbir hazine yoktur." ifadesine yer verilerek, şunlar kaydedildi:

"Mustafa Kemal Atatürk 'Beni Türk hekimlerine emanet ediniz.' diyerek sağlık çalışanlarımıza koşulsuz güvenmemiz gerektiği şiarını ortaya koymuştur. İşte bu şiardan aldığımız feyiz ve güçle tüm kalbimizle haykırıyoruz, bu kabusu da yeneceğiz. Bu kabusu birlikte, kader birliği yaparak, güç birliği yaparak yeneceğiz. Bundan en ufak bir şüphemiz yoktur. Bu süreçte sağlık çalışanlarımızın özveri ve çabalarını bizler de ayakta, saygıyla alkışlıyoruz. Fedakar sağlık çalışanlarımız övgülerin en yücesini hak etmektedir. Allah hepsinden razı olsun, güç ve kuvvet versin."

Sağlık çalışanlarına her tür desteğin zaman kaybedilmeden sağlanması gerektiğine işaret edilen açıklamada, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası, Ordu Ticaret Borsası, Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası, Fatsa Ticaret Borsası, Ünye Ticaret ve Sanayi Odası, Ünye Ticaret Borsası olarak sağlık çalışanları, onlarla yakın temas içinde çalışan yardımcı personel ile hastalar tarafından kullanılmak üzere maske tedariki kampanyası başlatma kararı aldıkları belirtildi.

Açıklamada, söz konusu odaların üyeleri ile Ordu'daki tüm sivil toplum örgütlerini, meslek kuruluşlarını, belediyelere kampanyaya davet çağrısı yapılarak "Alacağınız her bir maske canla başla çabalayan sağlık çalışanlarımızın sağlıklı nefes almalarına katkı sağlayacaktır. Sağlıkla nefes alabilmek için sağlıkçılarımıza nefes olalım. Haydi Ordu, sesimize ses ver, bir maske de sen alarak sağlık çalışanlarımıza nefes ol." ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı, Türkiye, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:56 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Polis "Ölmek mi istiyorsunuz?" diye uyardığı yaşlıları kolonya sıkarak evlerine gönderdi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay: Sokağa çıkma yasağının gerekli olduğunu düşünmüyorum Son Dakika: Kapalıçarşı'nın giriş ve çıkışları ile açık kaldığı saatlere sınırlama getirildi Bakan Koca'dan "Çin'den gelen kitlerin parasını Atatürk ödedi" iddiasını çürüten sözler
Fatih Terim'de koronavirüse rastlanmasının ardından Beşiktaş, test yaptırmak için hastaneye başvurdu Fatih Terim'de koronavirüse rastlanmasının ardından Beşiktaş, test yaptırmak için hastaneye başvurdu         
22:58
Sokağa çıkma yasağına uymayan 75 yaşındaki kişi, trafik kazasında hayatını kaybetti Sokağa çıkma yasağına uymayan 75 yaşındaki kişi, trafik kazasında hayatını kaybetti         
16:51
İspanya'da yetkililer, vaka sayısının hafta sonuna doğru azalmasını bekliyor İspanya'da yetkililer, vaka sayısının hafta sonuna doğru azalmasını bekliyor         
16:23
İspanya'da koronavirüs hastaları yatak kalmadığı için acı içinde öksürerek yerde tedavi edilmeyi bekledi İspanya'da koronavirüs hastaları yatak kalmadığı için acı içinde öksürerek yerde tedavi edilmeyi bekledi         
15:55
İngiliz sunucu, annesiyle pencere arkasından böyle hasret giderdi İngiliz sunucu, annesiyle pencere arkasından böyle hasret giderdi         
12:22
Son Dakika: Kredi borçlarını erteleyen banka sayısı 9 oldu! İşte erteleme kararı alan bankalar Son Dakika: Kredi borçlarını erteleyen banka sayısı 9 oldu! İşte erteleme kararı alan bankalar         
12:19
Son dakika: 3 kamu bankasından koronavirüs önlemi! Kredi ödemeleri ertelenecek Son dakika: 3 kamu bankasından koronavirüs önlemi! Kredi ödemeleri ertelenecek         
09:52
Vuhanlı doktordan korkutan iddia: Çin'de son 3 gündür vakaya rastlanmadığı bilgisi gerçeği yansıtmıyor Vuhanlı doktordan korkutan iddia: Çin'de son 3 gündür vakaya rastlanmadığı bilgisi gerçeği yansıtmıyor         
09:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı         
09:23
Koronavirüs sebebiyle trafik yoğunluğunda gözlenen düşüş devam ediyor Koronavirüs sebebiyle trafik yoğunluğunda gözlenen düşüş devam ediyor         
09:17
Londra'da 18 yaşındaki bir genç koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti Londra'da 18 yaşındaki bir genç koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti         
09:10
Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı         
09:00
Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, EURO 2020'de forma giyemeyecek Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, EURO 2020'de forma giyemeyecek         
07:43
Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı         
06:26
Migros, Sanal Market için 2 hafta içinde bin personel alacak Migros, Sanal Market için 2 hafta içinde bin personel alacak         
16:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 23:08:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ordu'dan sağlık çalışanları için maske kampanyası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]