Ordu'dan Şanlıurfalı öğrencilere fındık - Son Dakika
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Ordu'dan Şanlıurfalı öğrencilere fındık

7 saat önce

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO), Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında Şanlıurfa'nın Harran ilçesi Avlak Köyü İlköğretim Okulu öğrencilerine fındık göndererek yerli malı haftasını kutladı.

Ordu'dan Şanlıurfalı öğrencilere fındık, System.String[]

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO), Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında Şanlıurfa'nın Harran ilçesi Avlak Köyü İlköğretim Okulu öğrencilerine fındık göndererek yerli malı haftasını kutladı.


Yerli Malı Haftası nedeniyle Türkiye'nin diğer illerinde bulunan ticaret ve sanayi odalarına mektup yazan Ana Sınıfı Öğretmeni Tuğba Aydoğan, sadece Ordu Ticaret ve Sanayi Odasından cevap aldı. OTSO'nun gönderdiği fındık kolileri ile karşılaşan öğrenciler büyük mutluluk duydu.


"Sadece Ordu Ticaret ve Sanayi Odası dönüş yaptı"


Şanlıurfa, Harran İlçesi Avlak Köyü İlköğretim Okulu Anasınıfı Öğretmeni Tuğba Aydoğan, OTSO'nun ilgi ve desteğinden dolayı çok mutlu olduklarını belirtti. Aydoğan, OTSO Başkanı Servet Şahin'e gönderdiği cevabi yazıda, "Şanlıurfa ili Harran ilçesi Avlak köyü ana sınıfı öğretmeniyim. Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında öğrencilerimize güzel sürprizler hazırlamak için bazı ticaret odalarına mail atmıştım. Bize sadece Ordu Ticaret ve Sanayi Odası dönüş yaptı. Sizlere gönderdiğiniz fındık kolisi için sonsuz teşekkür ederiz. Öğrencilerimizin zihinlerinde güzel bir hatıra bıraktınız. İlgi ve alakanızdan dolayı minnettarız" dedi. - ORDU

Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 02:52 Kaynak: İHA
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