Ordu'dan Suriye'deki çocuklara giysi yardımı - Son Dakika

Altınordu Belediyesinin, Suriye'deki çocuklara giysi yardımında bulunduğu bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Altınordu Belediyesinin bot, mont, okul çantası ve kırtasiye seti ile çeşitli ihtiyaç malzemelerinden oluşan yardımlarının, AFAD ve Türk Kızılay iş birliği ile Suriye Türkmendağı bölgesinde ve Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan mülteci kampına ulaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, iç savaş mağduru ve yetim çocukları desteklemeye ve sevindirmeye devam edeceklerini kaydetti.

Kış mevsimiyle birlikte kamplarda yaşayanların ihtiyaçlarının arttığını bildiklerini aktaran Tören, şu ifadeleri kullandı:

"Kamplarda yaşayan çocukları kışın soğuğundan korumak için bir çalışma başlattık. Bu kapsamda son birkaç haftadır yüzlerce çocuğumuzun başta kışlık kıyafet ihtiyacını gidermek için Altınordulu hayırsever vatandaşlarımızla taşın altına elimizi koyduk. İnsani ihtiyaçlardan oluşan mont ve kazak gibi kışlık kıyafetleri, çanta ve kırtasiye malzemelerini, süt ve çikolatayı Suriye Türkmendağı ve Hatay Reyhanlı mülteci kampına gönderdik. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir çocuğun üşümesini istemiyoruz."

Tören, kampanyaya destek veren vatandaşlara da teşekkür etti.