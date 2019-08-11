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ORDU DENİZDE BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN KAMERAMAN, KURTARILDI

21 dakika önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde serinlemek için denize giren kameraman Gülkan Kan (27), boğulma tehlikesi geçirdi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde serinlemek için denize giren kameraman Gülkan Kan (27), boğulma tehlikesi geçirdi. Balık adamlar tarafından kurtarılan Kan, hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.
Olay, ilçeye bağlı Gölevi Mahallesi'ndeki sahil kıyısında meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için denize giren Gülkan Kan, bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye itfaiyeye bağlı balık adamlar geldi. Arama çalışmalarında balık adamlar, boğulma tehlikesi geçiren Kan'ı bulup, kıyıya çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahale ettiği Gülkan Kan, ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırarak, tedavi altına aldı.
Kameraman Gülkan Kan'ın, Ordu'nun Ünye ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Destekleme Kurulu'nca değerlendirilen 394 projeden biri olan 'Randıman' filminin çekimlerinde görev aldığı öğrenildi.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 04:30 Kaynak: DHA
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