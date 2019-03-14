Ordu Dereye Uçan Otomobilin Sürücüsü, Hayatını Kaybetti

Dereye uçan otomobilin sürücüsü, hayatını kaybetti Ordu
'da, Melet ırmağına uçan otomobilin sürücüsü, akıntıya kapılarak sürüklendi. Otomobil suda kaybolurken, sürücünün cesedi, 300 metre ileride dere ortasındaki adacıkta bulundu.
Kaza, Altınordu
ilçesine bağlı Eyüplü Mahallesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 52 AAY 956 plakalı otomobil, virajı alamayarak Melet Irmağına uçtu. Otomobilden çıkmayı başaran sürücü, akıntıya kapılarak sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, AFAD
, dalgıç ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil suda kaybolurken, yapılan aramada sürücünün cesedi, 300 metre ileride dere ortasındaki adacıkta bulundu. Sürücünün kimliği belirlenmeye çalışılıyor. Dalğıç ekipleri, suda kaybolan otomobili bulmak için çalışma başlattı. Otomobilde başkaların da olup olmadığı ise bilinmiyor.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.