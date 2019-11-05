Son Dakika Haberleri: Ordu Devlet Hastanesinde başarılı operasyon
Son Dakika Sağlık Ordu Devlet Hastanesinde başarılı operasyon

Ordu Devlet Hastanesinde başarılı operasyon

7 saat önce

Ordu'da, trafik kazasında sağ topuk bölgesinden yaralanan kişiye kendi dokularından topuk yapıldığı bildirildi.

Ordu Devlet Hastanesinde başarılı operasyon, System.String[]

Ordu'da, trafik kazasında sağ topuk bölgesinden yaralanan kişiye kendi dokularından topuk yapıldığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 25 yaşındaki Musa Özkan'ın, 30 Mayıs 2019'da geçirdiği trafik kazası sonrası birtakım tedaviler aldığı ancak sağ topuk bölgesindeki yara ve doku defektinin yaklaşık 4 ay boyunca kapatılamadığı belirtildi.

Hastanın, bu sürede çalışamadığını, yürüyemediğini, günlük ve kişisel ihtiyaçlarını görürken zorlandığını belirttiği aktarılan açıklamada, Özkan'ın, Ordu Devlet Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Polikliniğine başvurduğu kaydedildi.

Açıklamada, Plastik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Nuh Evin tarafından değerlendirilen hastaya mikro cerrahi işlem ile serbest doku nakli yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Evin, hastanın kasık bölgesinden damarlarıyla birlikte alınan dokunun, yeni yerine aktarıldıktan sonra mikroskop altında yapılan cerrahi işlemle ayak damarlarına bağlandığını ve dokunun başarılı şekilde yaşatıldığını vurguladı.

Operasyonun zorlu bir ameliyat olduğuna işaret eden Evin, cerrahi sonrası ikinci haftada yürümeye başlatılan hastanın birinci ayını doldurduğunu, artık tüm işlerini kolayca yapabildiğini anlattı.

Evin, mikro cerrahi işlemlerin hastanelerinde başarıyla gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, son üç ay içerisinde dört mikro cerrahi serbest doku nakli ile 10'un üzerinde travma sonrası kopan parmak, el, ayak gibi uzuvların mikro cerrahi replantasyonunun başarıyla gerçekleştirildiğini aktardı.

Plastik, Ordu, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Uyuşturucu baronu El Chapo'nun milyon dolarlık evleri açık artırmayla satılacak
Masaj bahanesiyle kadınlara fuhuş yaptıranlar gözaltına alındı Dilencinin mal varlığı dudak uçuklattı! 3 evi olduğu ortaya çıktı Kocaeli'de masaj salonunda fuhuş yaptıran iki kadın işletmeci tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 19:54:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ordu Devlet Hastanesinde başarılı operasyon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]