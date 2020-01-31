Ordu doğal gaz borusu alev aldı, çevredeki evler boşaltıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordu doğal gaz borusu alev aldı, çevredeki evler boşaltıldı - Son Dakika

Ordu doğal gaz borusu alev aldı, çevredeki evler boşaltıldı

6 saat önce

Doğal gaz borusu alev aldı, çevredeki evler boşaltıldı (3)PATLAMA VE YANGIN KAMERADAOrdu'nun Ünye ilçesinde, doğal gaz dağıtım hattında meydana gelen patlama ve yangın anlarına ilişkin görüntü, çevredeki bir evin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Doğal gaz borusu alev aldı, çevredeki evler boşaltıldı (3)

PATLAMA VE YANGIN KAMERADA

Ordu'nun Ünye ilçesinde, doğal gaz dağıtım hattında meydana gelen patlama ve yangın anlarına ilişkin görüntü, çevredeki bir evin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, toprak alanda çıkan patlamanın ardından bölgeyi alev ve dumanların kapladığı, doğal borusununun çevresindeki evin bahçesinde yer alan köpeğin ise koşarak bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

Ordu doğal gaz borusu alev aldı, çevredeki evler boşaltıldı

Ünye, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD, koronavirüs tehdidi nedeniyle "acil durum" ilan etti
Son dakika: Musul'da ABD askerlerinin kaldığı üsse füzeli saldırı Bingöl Cezaevi'nde mahkumlar "kötü muamele" nedeniyle isyan çıkardı Trump, anti personel mayınların kullanımındaki kısıtlamayı kaldırdı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 05:14:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ordu doğal gaz borusu alev aldı, çevredeki evler boşaltıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]