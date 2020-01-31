Ordu doğal gaz borusu alev aldı, çevredeki evler boşaltıldı - Son Dakika

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Ordu doğal gaz borusu alev aldı, çevredeki evler boşaltıldı
6 saat önce
Doğal gaz borusu alev aldı, çevredeki evler boşaltıldı (3)PATLAMA VE YANGIN KAMERADAOrdu'nun Ünye ilçesinde, doğal gaz dağıtım hattında meydana gelen patlama ve yangın anlarına ilişkin görüntü, çevredeki bir evin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:35 Kaynak: DHA
Doğal gaz borusu alev aldı, çevredeki evler boşaltıldı (3)
PATLAMA VE YANGIN KAMERADA
Ordu'nun Ünye ilçesinde, doğal gaz dağıtım hattında meydana gelen patlama ve yangın anlarına ilişkin görüntü, çevredeki bir evin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, toprak alanda çıkan patlamanın ardından bölgeyi alev ve dumanların kapladığı, doğal borusununun çevresindeki evin bahçesinde yer alan köpeğin ise koşarak bölgeden uzaklaştığı görülüyor.
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