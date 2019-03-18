Son Dakika Haberleri: Ordu Dünya Şampiyonunu Karşıladı

Ordu Dünya Şampiyonunu Karşıladı

1 saat önce

ABD'nin Las Vegas şehrinde gerçekleştirilen Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda kilosunda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Ordulu Yusuf Fehmi Genç, memleketinde çiçeklerle karşılandı.

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ABD'nin Las Vegas şehrinde gerçekleştirilen Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda kilosunda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Ordulu Yusuf Fehmi Genç, memleketinde çiçeklerle karşılandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen karşılama töreninde sınıf arkadaşları şampiyon sporcuyu omuzlarında taşırken Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Yusuf Fehmi Genç'i alnından öptü.

Şampiyon, ilk olarak Ünye Otobüs Terminalinde karşılandı. Burada sınıf arkadaşları ve öğretmenleri tarafından karşılanan Yusuf Fehmi Genç'i arkadaşları omuzlarda taşıdı.

Dünya şampiyonunu karşılayan Ünye Mustafa Rakım Anadolu Lisesi Müdürü Hüsamettin Aydemir, "Her zaman çabasıyla, mücadelesiyle, beyefendiliğiyle övündüğümüz Yusuf Fehmi Genç kardeşimizi tebrik ediyorum. Bizim göğsümüzü kabarttı. Okul olarak, Ünye olarak, Türkiye olarak güzel bir başarıya imza attı" dedi.

Şampiyon sporcu daha sonra konvoy eşliğinde Ünye Cumhuriyet Meydanı'na geldi. Burada kendisini bekleyenlere teşekkür eden sporcu, "Arkadaşlarımın ve ailemin beni karşılamasından çok memnun oldum. Duygularımı kelimelerle ifade edemiyorum. Çok mutluyum" diyerek duygu dolu anlar yaşadı.

Ünye İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aydın Kuyumcu sporcuyu tebrik ederek başarılar dilerken, Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ise, "Sporcumuzu tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum" diyerek sporcuyu alnında öptü.

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, sporcuyu tebrik ederek cumhuriyet altını ile ödüllendirdi. Karşılama törenine ayrıca Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Ak Parti Ünye Belediye Başkan Adayı Hüseyin Tavlı, Gençlik, Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz ile sporcunun ailesi, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 06:18 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Ünye, Genç, Ordu, Spor
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