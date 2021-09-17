Ordu Durgun Su Sporları Merkezi ve Kamp Alanı ilk sporcularını ağırladı

Ordu Durgun Su Sporları Merkezi ve Kamp Alanı'nda, 187 sporcunun katılımıyla ilk organizasyon düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kano ve yelken severlerin heyecanla beklediği tesis, ilk sporcularını ağırlayarak büyük bir organizasyona ev sahipliği yaptı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ve Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı tarafından verilen startla başlayan yarışlarda, 13 ilden gelen 27 kulüp ile 187 sporcu çeşitli kulvarlarda rekabet etti.

Kano branşında, Ordu Büyükşehir Belediyesi Kupası ile TOHM Performans Değerlendirme Yarışlarında mücadele edilen organizasyona, sporseverler de ilgi gösterdi.

Başkan Güler, yaptığı açıklamada, sıfırdan bir tesis kurarak burayı Ordu'ya, Türkiye'ye ve dünyaya hediye ettiklerini söyledi.

Büyük bir rekabetle yarışlar düzenlendiğini aktaran Güler, şöyle devam etti:

"Bu örnek tesiste çok değişik sporlar da yapılacak. Aynı zamanda burası bir kamping sahası. Buradaki karavanlarla da çok güzel bir zenginliği hizmete sokuyoruz. Hem atletizm hem durgun su sporları burada yapılabilecek. Burada geleceğin şampiyonlarını yetiştireceğiz. İnşallah Türkiye'mizden dünya şampiyonları da çıkarırlar diye ümit ediyorum. Tesisimizin resmi açılışını daha sonra yapacağız. Hepimize hayırlı olmasını diliyorum."

Federasyon Başkanı Kabakçı ise Güler'in, daha önce Ordu'yu su sporlarıyla buluşturmak istediğini, yeni Barbaroslar, Piri Reisler çıkartacağını söylediğini hatırlattı.

Kendilerinin de bu duruma çok heyecanlandıklarını anlatan Kabakçı, "Ordu'yu karış karış gezdik. Durgun su sporları için özellikle buranın çok uygun olduğunu bahsettik. Sayın Bakanımızın ortaya koyduğu vizyonla bugün burada ilk yarışımızı gerçekleştirdik. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Burada güzel bir katılım var. Ben tüm katılımcılar, federasyonumuz ve camiamız adına sayın Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kabakçı, gelecek sene yapacakları şampiyonalarda büyük bir katılım olacağını düşündüğünü belirterek, "Bu parkur Türkiye'de tek olan bir parkur. Hem parkur hem kayıkhane hem sosyal donatı alanlarıyla Türkiye'de şu anda tek bir parkur. Şehrin içinde en ulaşabilir bir parkur." dedi.