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Ordu Eğitim, Kültür ve Sağlık Hizmetleri Vakfının mütevelli heyeti toplandı - Son Dakika

Ordu Eğitim, Kültür ve Sağlık Hizmetleri Vakfının mütevelli heyeti toplandı

16.02.2022 17:12
Ordu Eğitim, Kültür ve Sağlık Hizmetleri Vakfının mütevelli heyeti toplandı

Ordu Eğitim Kültür ve Sağlık Hizmetleri Vakfının mütevelli heyeti, düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi.

Ordu Eğitim Kültür ve Sağlık Hizmetleri Vakfının mütevelli heyeti, düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ordu Üniversitesinin (ODÜ) uygulama restoranında gerçekleştirilen toplantıya, vakfın başkanlığını yürüten Vali Tuncay Sonel, mütevelli heyeti üyesi olan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, ODÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan ve diğer üyeler katıldı.

Vali Sonel, burada yaptığı konuşmada, belirli aralıklarla düzenli bir şekilde bu toplantıların yapılacağını ve gündemin oluşturulacağını belirtti.

Vakfın geliştirilmesinin önemine işaret eden Sonel, "Eğitim, Kültür ve Sağlık Hizmetleri Vakfımızın işlevsel hale gelmesi, düzenli gelirlerinin olması önem arz ediyor. Değerli iş insanlarımızın katkıları çok önemli. Bu sayede üniversitemizin de kalitesi yükselecek." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Güler ise şu değerlendirmede bulundu:

"Bizim bir vakıf kültürümüz var. Hayır vakıfları, sosyal vakıflar, hizmet vakıfları önemli kurumlardır. Ordu'da da eksikliği hissedilen bir kurumdu. Bunun olmasında çok büyük yarar var. Buradaki en önemli nokta işin sürdürülebilir olması. Yani zaman zaman toplantı değil, sonuç alıcı, sonuç odaklı işlerin yapılması. Sürdürülebilir olması açısından da mutlaka gündemin, programın olması gerekiyor. Bütçesi için zaman zaman toplantı değil de gelir getiren bir kaynağının olması lazım. Bunu eğer yaparsak o zaman kurumsallaşmış olur."

Rektör Akdoğan da vakfın güzel işler yaptığını anlatarak, Vali Sonel başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

İş insanları da vakfın daha işlevsel hale gelmesi noktasında neler yapılabileceğiyle ilgili görüşlerini dile getirdi.

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Mehmet Hilmi Güler, Tuncay Sonel, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ordu Eğitim, Kültür ve Sağlık Hizmetleri Vakfının mütevelli heyeti toplandı - Son Dakika


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