Ordu Emniyet Müdürlüğünde devir teslim

Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Ordu Emniyet Müdürlüğü görevine atanan eski Tunceli Emniyet Müdürü Doğu Ateş, görevi eski Müdür Mehmet Erduğan'dan devraldı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Emniyet Müdürleri Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda karara göre, boşta bulunan 4 emniyet müdür yardımcılığı görevine atama yapılırken, 49 ilin ise emniyet müdürleri değiştirildi. 17 müdürün merkeze çekildiği kararnamede, 14 ilin emniyet müdürü polis başmüfettişliğine getirildi.



Resmi Gazete'de yayımlanan kararname kapsamında Ordu'ya atanan eski Tunceli Emniyet Müdürü Doğu Ateş Ordu'ya atanırken, eski Ordu İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan ise Tekirdağ'a tayin oldu. Ordu İl Emniyet Müdürlüğünde gerçekleştirilen devir teslim ve uğurlama töreninde yeni Emniyet Müdürü Doğu Ateş için karşılama programı düzenlenirken, eski Müdür Mehmet Erduğan da teşkilat mensupları tarafından yeni görev yerine uğurlandı.



Devir teslim sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan eski Müdürü Mehmet Erduğan, yaklaşık 2 yıldır Ordu'da görev yapmaktan mutlu olduklarını belirerek, "Bayrağı sevgili devremize devretmekten dolayı son derece mutluyuz. İnşallah hayırlı, uğurlu olur. Allah utandırmasın ve yolu, bahtı açık olsun" ifadelerine yer verdi.



Yeni Müdür Doğu Ateş de devraldığı görevi en iyi şekilde sürdüreceklerini ifade ederek, "Huzurlu ve başarılı bir yaşam geçirmesini temenni ediyoruz. Yolu açık olsun, yeni görevinde Allah yardımcısı olsun" dedi. - ORDU