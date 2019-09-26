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Ordu Emniyet Müdürlüğünde devir teslim töreni

30 dakika önce

Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne atanan Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, görevini eski Tunceli Emniyet Müdürü Doğu Ateş'e devretti.

Ordu Emniyet Müdürlüğünde devir teslim töreni, System.String[]

Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne atanan Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, görevini eski Tunceli Emniyet Müdürü Doğu Ateş'e devretti.

İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Ateş, Erduğan'a yaşamında huzur ve başarı temenni ederek, "Yolu açık olsun, yeni görevinde Allah yardımcısı olsun." dedi.

Erduğan ise bayrağı, Ateş'e devretmekten dolayı son derece mutlu olduğunu belirterek, "İnşallah hayırlı, uğurlu olur. Allah utandırmasın ve yolu, bahtı açık olsun." diye konuştu.

Müdür Ateş, Erduğan'a teşekkür plaketi takdim etti.

Emniyet personeliyle vedalaşan Erduğan'a, Ateş tarafından çiçek verildi.

Doğu Ateş, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:04 Kaynak: AA
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