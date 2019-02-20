Son Dakika Haberleri: Ordu Emniyetinden Kan Bağışı

Ordu Emniyetinden Kan Bağışı

1 saat önce

Ordu Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, kan bağışında bulundu.

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Ordu Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, kan bağışında bulundu.

Türk Kızılayı Ordu Şubesi tarafından müdürlük hizmet binası içerisinde kurulan alanda polisler, kan bağışına destek oldu.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 300'e yakın personelin bağış konusunda başvuruda bulunduğunu söyledi.

İki gün sürecek etkinlikte binada oluşturulan alanda bağış yaptıklarını anlatan Erduğan, "İleride başımıza ne geleceğini bilmiyoruz. Dolayısıyla 'Yarın bize de ihtiyaç olabilir' düşüncesiyle empati kurarak kan bağışına biz de bir nebze de olsa katkı sunuyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:38 Kaynak: AA

Türk Kızılayı, Ordu, Güncel
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