Ordu engelli çocuğun hastalığına teşhis konulamıyor - Son Dakika

Engelli çocuğun hastalığına teşhis konulamıyor

ORDU'da yaşayan Nazmiye-Durmuş Bodur çiftinin gözleri görmeyen, konuşamayan ve ayakları üzerine basamayan çocukları Metehan'ın (6) hastalığına teşhis konulamıyor. Aile, çocuklarının hastalığına teşhis konulması ve tedavi masrafları için yardım bekliyor. Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Şahincili Mahallesi'nde yaşayan özel sektörde çalışan Durmuş ile ev hanımı Nazmiye Bodur çiftinin çocuğu Metehan doğuştan sağlık sorunları yaşamaya başladı. Gözleri görmeyen, konuşamayan ve ayakları üzerine basamayan Metehan'a teşhis konulamadı. Aile, çocuklarının hastalığına teşhis konulması ve tedavi masrafları için yardım bekliyor. Nazmiye Bodur, çocuğunu doğuştan itibaren sürekli hastaneye götürüp getirdiklerini ve tedavisinin sürdüğünü, şırınga ile özel mamayla beslediğini belirterek, 'Çocuğumuzun engelli raporu bulunuyor. Hastaneye götürüp getiriyoruz fakat bir teşhis koyulamadı. Samsun'da tedavileri sürüyor, Ordu'da da fizik tedaviye götürüyoruz. Çocuğumun hastalığına bir an önce teşhis koyulup tedavisinin yapılmasını istiyoruzö dedi.

'HERHANGİ BİR TANISI YOK'

Eşinin sigortalı işte çalıştığını, çocuk içinde bakım maaşı aldıklarını, ancak tedavi için yinede maddi desteğe ihtiyaç duyduklarını anlatan Bodur, 'Kirada ödüyoruz, gelirimiz çocuğumuzun masraflarına yetmiyor. Samsun dışında hastaneye götürmedik, sürekli fizik tedavisine götürüyoruz. İlaçlarını evde kullanıyor, beslenmesini de mamayla sağlıyoruz. Tedavi sürecimiz ne kadar uzun sürecek onu bilmiyoruz, tedavi masrafları için yardım bekliyoruz. Doğduğunda nefes alamamıştı, Ankara'ya gönderdiler. Nöbetleri başladı, gözlerinin görmediği söylendi. Midesinden besleniyor, herhangi bir tanısı yok. Biran önce tanı koyulmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.