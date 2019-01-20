Ordu - Erdoğan Trenden İnenler Bir Daha Bu Trene Binemeyecekler
1 saat önce
Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ordu İl Başkanlığı'nca düzenlenen teşkilat yemeğinin ardından havalimanına giderken konvoyu Durugöl Mahallesi'nde vatandaşlarca durduruldu.
Cumhurbaşkanı
ve Ak Parti
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, AK Parti Ordu
İl Başkanlığı'nca düzenlenen teşkilat yemeğinin ardından havalimanına giderken konvoyu Durugöl Mahallesi'nde vatandaşlarca durduruldu. Makam aracından inen Erdoğan, çocuklara oyuncak dağıttı, vatandaşlar ile sohbet etti. Erdoğan'ı görüntüleyebilmek için vatandaşlar çaba harcadı. Ordu- Giresun
Havalimanı'na geçen Erdoğan, Ankara
'ya hareket etti.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 09:39 Kaynak: DHA
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