ORDU Eski belediye başkanı 2 kişiyi vurdu, intihara kalkıştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ORDU Eski belediye başkanı 2 kişiyi vurdu, intihara kalkıştı - Son Dakika

ORDU Eski belediye başkanı 2 kişiyi vurdu, intihara kalkıştı

6 saat önce

Eski belediye başkanı 2 kişiyi vurdu, intihara kalkıştıORDU'nun Kabadüz ilçesinde, 20 gün önce işyerinde çalışan muhasebecisini tabancayla ayağından vurup yaralayan, 2 akrabasını ise rehin aldıktan sonra ikna edilerek teslim olan, eski belediye başkanı Orhan Aktaş, tutuklu kaldığı...

Eski belediye başkanı 2 kişiyi vurdu, intihara kalkıştı

ORDU'nun Kabadüz ilçesinde, 20 gün önce işyerinde çalışan muhasebecisini tabancayla ayağından vurup yaralayan, 2 akrabasını ise rehin aldıktan sonra ikna edilerek teslim olan, eski belediye başkanı Orhan Aktaş, tutuklu kaldığı cezaevinden tahliye edilince dehşet saçtı. Aktaş, eski çalışanı Ş.D. ve onun eşini tabancayla öldürdü, iddiaya göre intihara kalkışarak, kendini de ağır yaraladı.

Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı Başköy Mahallesi'nde 4 Mart'ta meydana gelen olayda, ilçenin eski belediye başkanı Orhan Aktaş, alacak verecek iddiasıyla tartıştığı, kendisine ait şirkette çalışan muhasebecisi Tayfur Ç.'yi tabancayla ayağından yaraladı. Polise teslim olmayan Orhan Aktaş, ardından evde bulunan iki akrabasını da rehin aldı. Olay yerine sevk edilen jandarma ve Özel Harekat Polisleri evin çevresinde tedbir aldı. Kabadüz İlçe Kaymakamı Necdet Uçar'ın devreye girmesiyle ikna edilen Orhan Aktaş, 5 saat sonra polise teslim oldu. Kabadüz İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınarak işlemleri tamamlanan Orhan Aktaş, adliyeye sevk edildi. Orhan Aktaş'ın ifadesinde, olayın alacak verecek meselesinden kaynaklandığını söylediği belirtildi. Tutuklanan Aktaş, 5 Mart'ta cezaevine gönderildi.

TAHLİYE EDİLDİ, DEHŞET SAÇTI

Orhan Aktaş bir süre kaldığı cezaevinden tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Aktaş, bu gece saatlerinde eski çalışanı Ş.D. ve onun eşi ile tartıştı. Tartışma sırasında Aktaş, tabanca ile karı-kocaya ateş etti. Ardından aynı tabancayla intihara kalkışarak kendisini de vurdu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Ş.D. ve eşinin öldüğünü belirledi. Durumu ağır yaralı olan Orhan Aktaş ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Polis ilçede geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ORDU Eski belediye başkanı 2 kişiyi vurdu, intihara kalkıştı

Orhan Aktaş, Kabadüz, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:13 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Barışmak istemeyen sevgilisini öldüren kişi, aynı silahla intihar etti
Eski belediye başkanı 2 kişiyi öldürüp, intihara teşebbüs etti Sosyal medyada utandıran video! Bakan Soylu, olaya müdahil oldu Salgındaki can kaybını Twitter'dan duyuran Bakan Koca, bu kez gençlere seslendi: Bir uyarımız var
Küvette çıplak video çeken 61 yaşındaki Madonna virüs tespitiyle tepki çekti Küvette çıplak video çeken 61 yaşındaki Madonna virüs tespitiyle tepki çekti         
16:42
Koronavirüse karşı cep telefonu kulaklıkla kullanılmalı Koronavirüse karşı cep telefonu kulaklıkla kullanılmalı         
16:31
Koronavirüs test kiti geliştiren Türk firması, 10 ülkeden sipariş aldı Koronavirüs test kiti geliştiren Türk firması, 10 ülkeden sipariş aldı         
16:30
Camdan düşen oyuncağının ardından aşağıya atlayarak hayatını kaybeden çocuğun ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı Camdan düşen oyuncağının ardından aşağıya atlayarak hayatını kaybeden çocuğun ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı         
14:14
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle adliyelerde ve bölge adli mahkemelerinde nöbet sistemine geçildi Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle adliyelerde ve bölge adli mahkemelerinde nöbet sistemine geçildi         
13:13
Oyuncu Demet Özdemir, yasaklara rağmen dışarı çıkanlara isyan etti: Yalvarıyorum önlem alın Oyuncu Demet Özdemir, yasaklara rağmen dışarı çıkanlara isyan etti: Yalvarıyorum önlem alın         
12:33
Karadağ'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti Karadağ'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti         
11:34
HDP'li belediye başkanının görevden alınmasını protesto eden 16 kişi gözaltına alındı HDP'li belediye başkanının görevden alınmasını protesto eden 16 kişi gözaltına alındı         
11:27
Eljero Elia: Başakşehir'le sözleşmemi yenilemek istemiyorum Eljero Elia: Başakşehir'le sözleşmemi yenilemek istemiyorum         
11:20
Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü         
11:04
Bilim Kurulu Üyesi Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu: İtalya'dan daha kötü olacağımızı düşünmüyorum Bilim Kurulu Üyesi Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu: İtalya'dan daha kötü olacağımızı düşünmüyorum         
10:07
Rus doktordan Putin'i zora sokacak koronavirüs iddiası: Gerçeği gizlemeye çalışıyor Rus doktordan Putin'i zora sokacak koronavirüs iddiası: Gerçeği gizlemeye çalışıyor         
09:49
Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda: Yüzde 1 milyon koronayım Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda: Yüzde 1 milyon koronayım         
09:35
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz'den koronavirüse karşı 4 öneri Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz'den koronavirüse karşı 4 öneri         
08:31
Bingöl'e düşen göktaşından tespih yapan usta, dünyada eşi benzeri olmayan tespihi 30 bin dolara satışa çıkardı Bingöl'e düşen göktaşından tespih yapan usta, dünyada eşi benzeri olmayan tespihi 30 bin dolara satışa çıkardı         
19:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 08:01:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ORDU Eski belediye başkanı 2 kişiyi vurdu, intihara kalkıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]