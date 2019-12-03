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Ordu evinin önünde bıçaklanan genç balerin, ağır yaralandı-2
6 saat önce
ORDU Evinin önünde bıçaklanan genç balerin, ağır yaralandı-2.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:31 Kaynak: DHA
ORDU Evinin önünde bıçaklanan genç balerin, ağır yaralandı-2
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