Son Dakika Haberleri: Ordu evinin önünde bıçaklanan genç balerin, ağır yaralandı-2
Son Dakika Güncel Ordu evinin önünde bıçaklanan genç balerin, ağır yaralandı-2 - Son Dakika

Ordu evinin önünde bıçaklanan genç balerin, ağır yaralandı-2

6 saat önce

ORDU Evinin önünde bıçaklanan genç balerin, ağır yaralandı-2.

ORDU Evinin önünde bıçaklanan genç balerin, ağır yaralandı-2

Ordu evinin önünde bıçaklanan genç balerin, ağır yaralandı-2

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:31 Kaynak: DHA
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