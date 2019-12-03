Son Dakika Haberleri: Ordu evinin önünde bıçaklanan genç balerin, öldü -3
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Ordu evinin önünde bıçaklanan genç balerin, öldü -3

6 saat önce

Evinin önünde bıçaklanan genç balerin, öldü (2)GENÇ KIZ KURTARILAMADIOrdu'da, evinin önünde bir saldırgan tarafından bıçaklanan balerin Ceren Özdemir (20), ağır yaralı olarak kaldırıldığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Evinin önünde bıçaklanan genç balerin, öldü (2)

GENÇ KIZ KURTARILAMADI

Ordu'da, evinin önünde bir saldırgan tarafından bıçaklanan balerin Ceren Özdemir (20), ağır yaralı olarak kaldırıldığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'inci sınıf öğrencisi Özdemir'in ölüm haberini alan yakınları hastane önünde sinir krizleri geçirdi.

Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hakan Timur, saat 1950 sıralarında Ceren Özdemir'in yaralı olarak hastanelerine geldiğini belirterek Göğsünde ve karnında kesici ve delici alet yaralanması vardı. Acil serviste gerekli müdahaleyi yaptık. Ameliyathaneye alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kızımızı kurtaramadık. Üzgünüz dedi.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER Nedim KOVAN-Ahmet BAYRAK, ORDU (DHA)

Ordu evinin önünde bıçaklanan genç balerin, öldü -3

Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:57 Kaynak: DHA
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