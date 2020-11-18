Ordu Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Genç'in vefat eden annesi toprağa verildi - Son Dakika

Cenaze törenine, Genç'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Tunay Sonel, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören , AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin ile çok sayıda kişi katıldı.

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