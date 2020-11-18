Ordu Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Genç'in vefat eden annesi toprağa verildi - Son Dakika

Ordu Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Genç'in vefat eden annesi toprağa verildi.
Dün, evinde rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden Hava Genç'in (84) cenazesi, Altınordu ilçesindeki İmam Hatip Camisi avlusuna getirildi.
Burada Genç'in yakınları taziyeleri kabul etti.
Öğle vaktinin ardından kılınan cenaze namazı sonrası Hava Genç'in cenazesi, Gölköy ilçesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine, Genç'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Tunay Sonel, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin ile çok sayıda kişi katıldı.
- Kaynak: AA
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