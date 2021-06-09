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Ordu-Giresun'a Fen ve Teknoloji Bilimleri Lisesi açıldı - Son Dakika

Ordu-Giresun'a Fen ve Teknoloji Bilimleri Lisesi açıldı

09.06.2021 14:54

? BAHÇEŞEHİR Koleji, Türkiye'nin 16'ıncı Fen ve Teknoloji Bilimleri Lisesini, Ordu-Giresun Enver Yücel Kampüsü'nde açıyor.

? BAHÇEŞEHİR Koleji, Türkiye'nin 16'ıncı Fen ve Teknoloji Bilimleri Lisesini, Ordu- Giresun Enver Yücel Kampüsü'nde açıyor. Genel Müdür Yardımcısı Savaş Boyar, lisenin öncelikli hedefinin dünya ile yarışan bireyler yetiştirmek olduğunu söyledi.

Bahçeşehir Koleji, Türkiye'nin 16'ıncı Fen ve Teknoloji Bilimleri Lisesini, Ordu-Giresun Enver Yücel Kampüsü'nde hayata geçiriyor. Önümüzdeki eğitim ve öğretim yılından itibaren öğrencilerini ağırlayacak olan kampüste 120 öğrenci, hazırlık ile birlikte beş yıl boyunca eğitim alacak. Lisenin tanıtımıyla ilgili Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Bahçeşehir Koleji Ordu-Giresun Enver Yücel Kampüsü'nde toplantı düzenlendi. Toplantıya; Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Savaş Boyar, Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Erarslan, Bahçeşehir Koleji Ordu-Giresun Enver Yücel Kamsüpü Fen ve Teknoloji Lisesi Müdürü Semra Ebil ile İlköğretim Müdürü Pınar Tokatlı katıldı.

'LİSEMİZİN HAYIRLI UĞURLU OLMASINI DİLİYORUM'

Toplantıda yeni açılacak olan Bahçeşehir Koleji Ordu-Giresun Enver Yücel Kamsüpü Fen ve Teknoloji Bilimleri Lisesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Genel Müdür Yardımcısı Savaş Boyar, kaliteli eğitimi Türkiye'nin her yerine ulaştırma misyonuyla önemli bir adımı daha attıklarını söyledi. Bu yıl Ordu-Giresun'da eğitim öğretime başlayacak olan Fen ve Teknoloji Lisesi ile eğitimdeki önemli sorumluluklarının devamı olduğunu belirten Boyar şu ifadeleri kullandı:

'Bu güzide kampüsümüzde, bu güzel kampüsümüzde de önümüzdeki eğitim ve öğretim yılından itibaren Bahçeşehir Koleji Ordu-Giresun Enver Yücel Kampüsü Fen ve Teknoloji Bilimleri Lisesi'ni hayata geçiriyor olacağız. Tüm ülke genelinde bu liseden 15 tane bulunuyor. 16'ncısını da burada açmış olacağız. Bu liselerimiz hazırlıkları olan, totalde beş yıllık liseler. Öncelikle hedefi, topluma faydalı bireyler yetiştirebilmek. Sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmek. Dünyayla çalışan, dünyayla konuşan, dünyayla yarışan dünya vatandaşı bireyleri yetiştirmek. Kısaca bilim insanı yetiştirmek. Sizler de takdir edersiniz ki Biontech aşısı için Almanya'daki Türk bilim insanının çalışmaları hepimizi gururlandırdı. Bu liselerimizin de formatı bu şekilde. Bu lisemizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu lisenin Ordu-Giresun Enver Yücel Kampüsüne kazandırılmasında çok büyük gayretleri olan Eğitim Kurumları Başkanımız Enver Yücel'e, İcra Müdürümüz Hüseyin Yücel'e, Genel Müdürümüz Özlem Dağ'a teşekkür etmek istiyorum.?

'EĞİTİMDE HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK'

Toplantıya katılan SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Erarslan ise, 'Eğitimde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Milli Eğtiim Bakanlığı'nın da buna dönük çalışmaları var. İyileştirme dönemleri özellikle ikinci dönemden itibaren seyreltilmiş öğretim programları, seyreltilmiş öğrenme semineriyle devam edecektir. İnşallah ülkemiz bu büyük krizden fırsat yaratarak eğitim süreçlerinde farkındalık yaratacaktır' diye konuştu.

Ordu-Giresun'a Fen ve Teknoloji Bilimleri Lisesi açıldı
Ordu-Giresun'a Fen ve Teknoloji Bilimleri Lisesi açıldı
Ordu-Giresun'a Fen ve Teknoloji Bilimleri Lisesi açıldı
Ordu-Giresun'a Fen ve Teknoloji Bilimleri Lisesi açıldı
Ordu-Giresun'a Fen ve Teknoloji Bilimleri Lisesi açıldı

Bahçeşehir Koleji, Enver Yücel, Giresun, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ordu-Giresun'a Fen ve Teknoloji Bilimleri Lisesi açıldı - Son Dakika


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