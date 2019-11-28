Ordu-Giresun Havalananda sefer sayılarının azaltılması tepkilere neden oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2015 yılında açılan Ordu- Giresun Havaalanında sefer sayılarının azaltılması ile beraber bilet fiyatlarının da yükselmesi tepkilere neden oldu.



Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, Ordu-Giresun Havalimanı yolcu potansiyelinin her zaman yeterli olduğuna dikkat çekerek, önümüzdeki günlerde sefer sayılarının yeniden yükseltilmesini beklediklerini ifade etti.



Sefer sayılarının azaltılmasına bağlı olarak bilet fiyatlarında bir artış yaşandığını ve zaman zamanda bilet bulunmadığını belirten Çakırmelikoğlu, "Biz bu sefer sayılarının azaltılmasını geçici olarak görüyoruz. Sefer sayıların daha da artırılacağını düşünüyoruz. Sefer sayılarının azaltılmasının iş dünyasının rahat hareket etme kabiliyetini yavaşlatarak, zaman kaybına neden olur" dedi.



Giresun Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Ali Kara ise Ordu-Giresun Havalimanındaki sefer sayılarının azaltılması ve özellikle sisli havalarda yaşanan iniş ve kalkışla ilgili sorunun ortadan kaldırılması için Giresun ve Ordu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği öncülüğünden sivil toplum kuruluşları ile işbirliğinde bir çalışma yaparak konuyu yetkilerle aktaracaklarını bildirdi. - GİRESUN