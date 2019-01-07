Son Dakika Haberleri: Ordu-Giresun Havalimanı 4 Milyona Gidiyor

Ordu-Giresun Havalimanı 4 Milyona Gidiyor

28 dakika önce

Türkiye'nin ve Avrupa'nın tek denize dolgu yöntemiyle inşa edilen havalimanı olan Ordu-Giresun Havalimanından 2018 yılında 1 milyon 86 bin yolcu yararlandı.

Ordu-Giresun Havalimanı 4 Milyona Gidiyor, System.String[]
Türkiye'nin ve Avrupa'nın tek denize dolgu yöntemiyle inşa edilen havalimanı olan Ordu- Giresun Havalimanından 2018 yılında 1 milyon 86 bin yolcu yararlandı. Havalimanı, açıldığı 22 Mayıs 2015 tarihinden bu yana 3 milyon 293 bin yolcuya hizmet verdi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre, Ordu-Giresun Havalimanından 2018 yılı Ocak- Aralık ayları arasında iç hatlarda 7 bin 637, dış hatlarda 149 olmak üzere 7 bin 786 uçak iniş-kalkış yaptı. Bu uçuşlardan iç hatlarda 1 milyon 66 bin 254, dış hatlarda 20 bin 267 olmak üzere 1 milyon 86 bin 521 kişi yararlandı.

Ordu-Giresun Havalimanından 2017 yılında toplam 8 bin 744 uçak iniş-kalkış yapmış, iç hatlarda 1 milyon 103 bin 514, dış hatlarda 84 bin 272 olmak üzere 1 milyon 187 bin 786 yolcu yararlanmıştı. Buna göre, 2018 yılında iniş-kalkış yapan uçak sayısı yüzde 11, yolcu sayısında ise yüzde 9 azalma meydana geldi.

Bu azalmanın Ocak-Şubat ve Mayıs aylarında yaşanan olumsuz hava şartları sonucu meydana gelen uçak ve iniş iptallerinden kaynaklandığı belirtildi.

Ordu-Giresun Havalimanından açıldığı 22 Mayıs 2015 tarihinden yıl sonuna kadar olan sürede 222 bin 936 yolcu yararlanmıştı. 2016 yılında havalimanından yararlanan yolcu sayısı 796 bin 188 olarak gerçekleşirken, bu rakam 2017 yılında 1 milyon 187 bin 786'ya yükseldi.2018 yılında yararlanan yolcu sayısıyla birlikte Ordu-Giresun Havalimanından bugüne kadar yararlanan yolcu sayısı 3 milyon 293 bin 431 olarak gerçekleşti. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:27 Kaynak: İHA

Giresun, Ordu, Güncel
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