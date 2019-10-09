Son Dakika Haberleri: Ordu-Giresun Havalimanı 9 ayda 805 bin yolcuya hizmet verdi
Son Dakika Ekonomi Ordu-Giresun Havalimanı 9 ayda 805 bin yolcuya hizmet verdi

Ordu-Giresun Havalimanı 9 ayda 805 bin yolcuya hizmet verdi

1 saat önce

Ordu-Giresun Havalimanı 2019'da Eylül ayı sonu itibarıyla 805 bin 145 yolcuya hizmet verdi.

Ordu-Giresun Havalimanı 9 ayda 805 bin yolcuya hizmet verdi, System.String[]

Ordu- Giresun Havalimanı 2019'da Eylül ayı sonu itibarıyla 805 bin 145 yolcuya hizmet verdi.


Devlet Hava Meydanları İşletmeleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, denize inşa edilen ve dünyada 3. olan Ordu-Giresun Havalimanını eylül ayı içerisinde 2 bin 706'sı yurt dışı olmak üzere toplam 88 bin 736 yolcu kullandı.


9 ay sonunda toplam kullanan yolcu sayısı 21 bin 867'i yurt dışı olmak üzere 805 bin 145'e ulaştı. - ORDU

Giresun, Eylül, Dhmi, Ordu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:08 Kaynak: İHA
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