Ordu-Giresun Havalimanı 9 ayda 805 bin yolcuya hizmet verdi

Ordu- Giresun Havalimanı 2019'da Eylül ayı sonu itibarıyla 805 bin 145 yolcuya hizmet verdi.



Devlet Hava Meydanları İşletmeleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, denize inşa edilen ve dünyada 3. olan Ordu-Giresun Havalimanını eylül ayı içerisinde 2 bin 706'sı yurt dışı olmak üzere toplam 88 bin 736 yolcu kullandı.



9 ay sonunda toplam kullanan yolcu sayısı 21 bin 867'i yurt dışı olmak üzere 805 bin 145'e ulaştı. - ORDU