Ordu-Giresun Havalimanında Kısmi Acil Durum ve Ateşli Yangın Tatbikatı - Son Dakika

Ordu-Giresun Havalimanında Kısmi Acil Durum ve Ateşli Yangın Tatbikatı

30.11.2020 16:28
Ordu-Giresun Havalimanında Kısmi Acil Durum ve Ateşli Yangın Tatbikatı, System.String[]

Ordu-Giresun Havalimanında, Kısmi Acil Durum ve Ateşli Yangın Tatbikatı gerçekleştirildi.

Ordu- Giresun Havalimanında, Kısmi Acil Durum ve Ateşli Yangın Tatbikatı gerçekleştirildi.

Hava Aracı Kurtarma ve Yangın Söndürme (ARFF) ekiplerinin katılımıyla yapılan tatbikatta, senaryo gereği özel amaçlı kullanılan bir uçağın havalimanına inişi sırasında yere çakılması canlandırıldı.

Kaza sonrası meydana gelen yangına, havalimanında görev yapan ARFF ekibi standart süresi olan 3 dakika içerisinde müdahale etti ve çıkan yangın başarıyla söndürüldü.

Kazada senaryo gereği yaralananlara ise UMKE ve ilkyardım ekiplerince müdahale edildi. Bu esnada, havalimanında görevli emniyet personeli ile özel güvenlik ekibi, olay yerini koruma çemberine aldı ve yetkisiz kişilerin alana girişine engel oldu.

Ordu Vali Yardımcısı ve Havalimanı Mülki İdare Amiri Gökhan İkitemur, "Acil Durum Planları çerçevesinde planın işlerliğinin test edilerek kurum-kuruluşlar arası işbirliğini artırmak amacıyla havalimanlarımızda, 6 ayda bir masaüstü tatbikatlar, yılda 1 dar kapsamlı kısmi tatbikatlar ve 2 yılda bir geniş katılımlı tatbikatlar düzenlenmektedir. Bugün de bu tatbikatlarımızdan birisini başarıyla gerçekleştirdik." dedi.

Ordu-Giresun Havalimanında Kısmi Acil Durum ve Ateşli Yangın Tatbikatı
Ordu-Giresun Havalimanında Kısmi Acil Durum ve Ateşli Yangın Tatbikatı
Ordu-Giresun Havalimanında Kısmi Acil Durum ve Ateşli Yangın Tatbikatı
Ordu-Giresun Havalimanında Kısmi Acil Durum ve Ateşli Yangın Tatbikatı
Ordu-Giresun Havalimanında Kısmi Acil Durum ve Ateşli Yangın Tatbikatı

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ordu-Giresun Havalimanında Kısmi Acil Durum ve Ateşli Yangın Tatbikatı - Son Dakika


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