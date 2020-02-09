Ordu-Giresun Havalimanı'nda ulaşıma kar engeli - Son Dakika
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Ordu-Giresun Havalimanı'nda ulaşıma kar engeli

6 saat önce

Ordu-Giresun Havalimanı'nda etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı seferler karşılıklı iptal edildi.

Ordu-Giresun Havalimanı'nda ulaşıma kar engeli, System.String[]

Ordu- Giresun Havalimanı'nda etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı seferler karşılıklı iptal edildi.


Devlet Hava Meydanları İşletmesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte etkisini sürdüren kar yağışı sebebiyle Ordu-Giresun Havalimanı'ndan Ankara Esenboğa, İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları ile yapılması planlanan karşılıklı 4 sefer iptal edildi.

Kar yağışının etkisini kaybetmesinin ardından uçuşların normale döneceği bildirildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Giresun, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 11:56 Kaynak: AA
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