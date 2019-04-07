Ordu-Giresun Havalimanı'nda Ulaşıma Sis Engeli
1 saat önce
Ordu-Giresun Havalimanı'na yapılması planlanan bazı uçak seferleri, sis nedeniyle iptal edildi.
Ordu- Giresun
Havalimanı'na yapılması planlanan bazı uçak seferleri, sis nedeniyle iptal edildi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi
yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte sisin görüş mesafesini 200 metrenin altına düşürmesi nedeniyle, Ankara
Esenboğa ile İstanbul Sabiha Gökçen
havalimanlarından kente yapılması planlanan 4 sefer gerçekleştirilmeyecek.
Bazı uçaklar ise sis dolayısıyla Samsun Çarşamba Havalimanı
'na yönlendirildi.
Sisin etkisini kaybetmesinin ardından seferlerin normale döneceği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 12:37 Kaynak: AA
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