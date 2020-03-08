Ordu-Giresun Havalimanı'nda ulaşıma sis engeli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordu-Giresun Havalimanı'nda ulaşıma sis engeli - Son Dakika

Ordu-Giresun Havalimanı'nda ulaşıma sis engeli

6 saat önce

Ordu-Giresun Havalimanı'na yapılması planlanan bazı uçak seferleri, sis nedeniyle iptal edildi.

Ordu-Giresun Havalimanı'nda ulaşıma sis engeli, System.String[]

Ordu- Giresun Havalimanı'na yapılması planlanan bazı uçak seferleri, sis nedeniyle iptal edildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte etkili olan sisin görüş mesafesini düşürmesi üzerine İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarından kente yapılması planlanan 3 sefer karşılıklı iptal edildi.


Bu arada, bazı uçakların Samsun Çarşamba Havalimanı ile Trabzon Havalimanı'na yönlendirildiği öğrenildi.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından seferlerin normale döneceği bildirildi.

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Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 02:12 Kaynak: AA
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