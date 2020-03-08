Son Dakika › Yaşam › Ordu-Giresun Havalimanı'nda ulaşıma sis engeli - Son Dakika
Ordu-Giresun Havalimanı'nda ulaşıma sis engeli
7 saat önce
Ordu-Giresun Havalimanı'nda sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 03:05 Kaynak: İHA
Ordu- Giresun Havalimanı'nda sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.
Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) yetkililerinden edinilen bilgiye göre, bölgede etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarından Ordu-Giresun Havalimanı'na yapılması planlanan 3 seferin karşılıklı olarak iptal edildiği öğrenildi. Sis nedeniyle ayrıca, bazı uçakların Samsun Çarşamba Havalimanı ve Trabzon Havalimanı'na yönlendirildiği bilgisine ulaşıldı.
Sisin etkisinin kaybolmasının ardından seferlerin normale döneceği öğrenildi. - ORDU
Son Dakika Çobanlık yapan genç, eğitim almadan başladığı dalga sörfünde Türkiye üçüncüsü oldu Mavi önlüğüyle Türkiye'nin sevgilisi olan Fındık hayatını kaybetti "Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı