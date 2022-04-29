Ordu-Giresun Havalimanı'nda ulaşıma sis engeli - Son Dakika

Ordu- Giresun Havalimanı'nda hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

Kentte sabah saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren sis, hava ulaşımını olumsuz etkiledi.

Bu çerçevede İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan karşılıklı yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.

Öte yandan, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında GZT Giresunspor ile bugün karşılaşacak Adana Demirspor'un kafilesini taşıyan uçağın da Ordu-Giresun Havalimanı'na inemediği, Samsun Çarşamba Havalimanı'na iniş yaptığı öğrenildi.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından, "Bu akşam Giresunspor ile karşılaşacak olan Adanademirspor'umuzu karşılamak için havaalanındayız. Sisten dolayı Ordu-Giresun Havaalanımıza inemeyen özel uçak, başka bir şehrimize yönlendirildi. Vardır bunda da bir hayır." paylaşımında bulundu.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından seferlerin normale dönmesi bekleniyor.