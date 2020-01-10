Ordu-Giresun Havalimanı'nı 2019 yılında 1 milyon 63 bin kişi kullandı - Son Dakika
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Ordu-Giresun Havalimanı'nı 2019 yılında 1 milyon 63 bin kişi kullandı

7 saat önce

Ordu-Giresun Havalimanı'ndan 2019 yılında, 1 milyon 63 bin 982 yolcu seyahat etti.

Ordu-Giresun Havalimanı'nı 2019 yılında 1 milyon 63 bin kişi kullandı, System.String[]

Ordu- Giresun Havalimanı'ndan 2019 yılında, 1 milyon 63 bin 982 yolcu seyahat etti.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2019 Ocak- Aralık döneminde Ordu-Giresun Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiğinin, 2018 yılına göre yüzde 3 düşüşle 1 milyon 39 bin 257 olduğu belirtildi.

Dış hat yolcu trafiğinin ise yüzde 26 artışla 24 bin 725 kişi olduğu aktarılan açıklamada, toplam yolcu sayısının yüzde 3 düşüşle 1 milyon 63 bin 982 olarak gerçekleştiği ifade edildi.

Açıklamada, 2019 yılında havalimanından iç hat iniş-kalkış yapan uçak sayısının, bir önceki yıla kıyasla yüzde 2 artışla 7 bin 973 olduğu, dış hatlarda ise yüzde 25 artışla 198 sefer yapıldığı kaydedildi.

Ordu-Giresun Havalimanı'nda yük trafiğinin de 2018'e göre yüzde 0,4 düşüşle 8 bin 369 ton olarak gerçekleştiği bildirildi.

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Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:14 Kaynak: AA
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