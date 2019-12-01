Ordu-Giresun Havalimanında sefer ve yolcu sayısında artış

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Ordu-Giresun Havalimanı'nda bu yılın 11 ayındaki toplam yolcu sayısının, geçen yılın aynı dönemine göre arttığını bildirdi.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde Ordu-Giresun Havalimanı'na gerçekleşen uçak sefer sayılarında azalma olduğuna dair basında yer alan haberler üzerine araştırma yaptığını, ilgililerle görüşmelerde bulunduğunu belirtti.

Öztürk, şunları kaydetti:

"Yetkililerden aldığımız bilgilere göre, Türk Hava Yolları'nın Ordu-Giresun seferlerinde herhangi bir azalma planlanmamış olmasına rağmen 2019 yılı Mayıs ayında Boeing firması 737 MAX serisi uçakların uçuşlarının yasaklanmasından ve filoya katılması planlanan ilgili seri uçakların tesliminin yapılmamış olmasından dolayı ağırlıklı olarak ülke genelindeki iç hatlarda sefer iptallerine gidilmiştir. Bu iptaller sadece Ordu-Giresun özelinde olmayıp tüm hatlar için, özellikle İstanbul uçuşlarında yoğunlaşmıştır."

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce (DHMİ) işletilen ülke genelindeki iç hat istasyonlarda uçak sayısının 2019'da yüzde 18 azalmış olmasına karşın Ordu-Giresun Havalimanı'nda yüzde 1 arttığını ifade eden Öztürk, şunları aktardı:

"Dış hat uçuş sayısı, iç hat istasyonlar için ülke genelinde yüzde 30 azalmış olup Ordu-Giresun Havalimanı'nda ise yüzde 22 artmıştır. Yolcu kısmında ise DHMİ'nin işlettiği iç hat meydanlarda, iç hat yolcu sayısı ülke genelinde yüzde 27, Ordu-Giresun Havalimanı'nda ise yüzde 3 azalmıştır. Dış hat yolcu sayısı ise genelde yüzde 31 azalmış olup Ordu-Giresun Havalimanında ise yüzde 24 artmıştır."

Öztürk, 2018 yılının kasım ayı sonu itibariyle 675 bin olan toplam yolcu sayısının, bu yılın aynı döneminde yaklaşık yüzde 8 artarak 734 bine ulaştığına işaret ederek, toplam sefer sayısının ise 2018 yılına göre yaklaşık yüzde bir artış göstererek 4 bin 550 seferden 4 bin 610'a yükseldiğini belirtti.

Tarifeli seferlerin dışında 2019 yaz döneminde THY tarafından haftada bir Ordu-Giresun Havalimanı'ndan Almanya Münih Havalimanı'na direkt, Suudi Arabistan'ın Riyad ve Al-Gassim Havalimanlarına charter seferler gerçekleştirildiğini bildiren Öztürk, Sunexpress tarafından da yaz döneminde Almanya'nın Düsseldorf ve Köln Havalimanlarına direkt seferler yapıldığını aktardı.

Öztürk, önümüzdeki kış dönemi için bir önceki tarife planına paralel olarak İstanbul Havalimanı hattı haftalık 18, Sabiha Gökçen Havalimanı haftalık 20, Ankara Esenboğa Havalimanı için haftalık 14 frekans meydan oluru alınmış olup tarife planlaması yapıldığını kaydederek, "Özet olarak tüm Türkiye'de olduğu gibi Ordu-Giresun Havalimanı'na yapılan sefer sayılarındaki azalmanın Boeing 737 MAX seri uçakların uçurulamayışı nedeniyle ortaya çıktığını, geçici olduğunu ve kısa zamanda çözüme kavuşacağını düşünüyoruz. Hemşehrilerimiz müsterih olsun. Tüm diğer konularda olduğu gibi bu konunun da yakın takipçisiyiz." ifadesini kullandı.