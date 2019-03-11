Son Dakika Haberleri: Ordu-Giresun Havalimanında Şubat Ayı Tempolu Geçti

Ordu-Giresun Havalimanında Şubat Ayı Tempolu Geçti

18 dakika önce

Denize inşa edilen ve dünyanın üçüncü, Avrupa'nın 1. olma özelliğini taşıyan Ordu-Giresun Havalimanında Şubat ayında 78 bin 748 yolcuya hizmet verildi.

Ordu-Giresun Havalimanında Şubat Ayı Tempolu Geçti, System.String[]
Denize inşa edilen ve dünyanın üçüncü, Avrupa'nın 1. olma özelliğini taşıyan Ordu- Giresun Havalimanında Şubat ayında 78 bin 748 yolcuya hizmet verildi.

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 yılı Şubat ayı havalimanı istatistiklerine göre; Şubat ayında Ordu-Giresun Havalimanında iç hat yolcu trafiği 77 bin 956, dış hat yolcu trafiği 792, toplam yolcu trafiği ise 78 bin 748 oldu.

2019 yılı Şubat ayında Ordu-Giresun Havalimanına iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 533 oldu. Dış hatlar uçak trafiği 9 olmak üzere, toplam uçak trafiği 542'ye ulaştı.

2019 yılı Şubat ayında Ordu-Giresun Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 573 ton olarak gerçekleşti.

İstatistiklere göre Ordu-Giresun Havalimanında 2019 yılı Ocak ve Şubat aylarında hizmet verilen yolcu sayısı 170 bin 929'a, uçak trafiği bin 175'e ulaştı. Yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise bin 241 ton oldu. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:24 Kaynak: İHA

Avrupa, Giresun, Ordu, Güncel
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