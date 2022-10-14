Ordu gündem haberi... Ordu'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Gülyalı ve Ünye ilçelerinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan istihbarat çalışmaları sonucu operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, çeşitli miktarlarda metamfetamin ile kubar esrar ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri ise serbest bırakıldı.
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