Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bir televizyon kanalında canlı yayınlanan tartışma programında gazeteci Latif Şimşek'e yönelik eylemlerinden dolayı Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında "kasten yaralama", "alenen hakaret" ve "tehdit" suçlarından hazırladığı fezlekeyi Adalet Bakanlığına gönderdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Cemal Enginyurt, Demokrat Parti, Milletvekili, Ordu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ordu haber | DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında fezleke hazırlandı - Son Dakika

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