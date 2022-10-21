Ordu haber | DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında fezleke hazırlandı - Son Dakika
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Ordu haber | DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında fezleke hazırlandı

21.10.2022 20:06
Ordu haber | DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında fezleke hazırlandı

Ordu haberler: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında "kasten yaralama", "alenen hakaret" ve "tehdit" suçlarından hazırladığı fezlekeyi Adalet Bakanlığına gönderdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında "kasten yaralama", "alenen hakaret" ve "tehdit" suçlarından hazırladığı fezlekeyi Adalet Bakanlığına gönderdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bir televizyon kanalında canlı yayınlanan tartışma programında gazeteci Latif Şimşek'e yönelik eylemlerinden dolayı Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında "kasten yaralama", "alenen hakaret" ve "tehdit" suçlarından hazırladığı fezlekeyi Adalet Bakanlığına gönderdi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Cemal Enginyurt, Demokrat Parti, Milletvekili, Ordu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu haber | DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında fezleke hazırlandı - Son Dakika

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