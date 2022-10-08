Ordu gündem haberleri | Ordu'da ayrı yaşadığı karısını bıçaklayarak yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Ordu gündem haberleri | Ordu'da ayrı yaşadığı karısını bıçaklayarak yaralayan zanlı tutuklandı

08.10.2022 22:32
Ordu gündem haberleri | Ordu'da ayrı yaşadığı karısını bıçaklayarak yaralayan zanlı tutuklandı

Ordu haberi... Ordu'nun Ünye ilçesinde, bir kadının ölümüne ilişkin şüpheli olarak aranırken, ayrı yaşadığı karısını bıçaklayarak yaralayan zanlı tutuklandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde, bir kadının ölümüne ilişkin şüpheli olarak aranırken, ayrı yaşadığı karısını bıçaklayarak yaralayan zanlı tutuklandı.

Ayrı yaşadığı eşi Canan T'yi (36) bıçakla yaraladığı öne sürülen ve dün Hanyanı Mahallesi Curi deresi kenarında yakalanan Naci T'nin İlçe Emniyet Müdürlüğündeki ifade ve işlemleri tamamlandı.

İlçede 11 Nisan'da evinde cansız bedeni bulunan Öznur T'nin ölümüne ilişkin de arandığı öğrenilen Naci T, Ünye Adliyesi'ne sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "eşe karşı yaralama" suçundan tutuklandı.

Öte yandan, Öznur T'nin kesin ölüm raporunun henüz çıkmadığı, olaya ilişkin adli sürecin ise devam ettiği belirtildi.

Ünye'nin Kaledere Mahallesi Harmandüzü Sokak'ta yaşayan 2 çocuk annesi Canan T, 3 Ekim'de ayrı yaşadığı eşi Naci T. tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralanmıştı. Canan T'nin birinci kattaki evine merdivenle balkona çıkarak girdiği belirtilen Naci T, olayın ardından kaçmıştı.

Naci T'nin, 11 Nisan'da, kendisinden haber alamayan yakınlarının başvurusu üzerine polisin çilingir yardımıyla girdiği evinde cansız bedeni bulunan Öznur T'nin ölümüne ilişkin şüpheli olarak arandığı öğrenilmişti.

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Ayrı yaşadığı Canan'ı 6 yerinden bıçaklayan eşi: Cahillik yaptım (2) Ayrı yaşadığı Canan'ı 6 yerinden bıçaklayan eşi: Cahillik yaptım (2) Ayrı yaşadığı karısını bıçaklayarak yaralayan zanlı adliyede Ayrı yaşadığı karısını bıçaklayarak yaralayan zanlı adliyede
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ordu gündem haberleri | Ordu'da ayrı yaşadığı karısını bıçaklayarak yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu gündem haberleri | Ordu'da ayrı yaşadığı karısını bıçaklayarak yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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