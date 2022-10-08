Öte yandan, Öznur T'nin kesin ölüm raporunun henüz çıkmadığı, olaya ilişkin adli sürecin ise devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Ordu gündem haberleri | Ordu'da ayrı yaşadığı karısını bıçaklayarak yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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