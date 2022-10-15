Son dakika haberi... Şehit annesinin evini infaz koruma memurları boyadı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Şehit annesinin evini infaz koruma memurları boyadı

15.10.2022 11:20

Son dakika haberler... Ordu'nun Altınordu ilçesinde şehit annesi Şükriye Gülseren'in (68) evi, infaz koruma memurları tarafından boyandı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde şehit annesi Şükriye Gülseren'in (68) evi, infaz koruma memurları tarafından boyandı.

Ordu Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde görevli personel, 1994'de Şırnak'ta şehit olan Zafer Gülseren'in annesi Şükriye Gülseren'i, Akkese Mahallesi'ndeki evinde bir süre önce ziyaret etti.

Anne Gülseren, ziyaret esnasında evinin boyanmasına ihtiyaç olduğunu belirtti. Bunun üzerine infaz koruma memurları, evin boyanması konusunda gönüllü oldu.

Altınordu Kaymakamlığınca karşılanan malzeme ile şehit annesinin evinin duvarlarının boya, bakım ve onarımı yapıldı.

Eşi yaklaşık 3 yıl önce vefat eden, oğlu ile yaşayan Şükriye Gülseren, personele yemek ve çay ikram etti.

Gülseren, "Evimin duvarları çok kirlenmişti. Bana ziyarete geldiklerinde onlara bir talepte bulundum. Allah razı olsun yaptılar. Tertemiz oldu ve temiz şekilde oturacağım. Kış temizliği oldu." dedi.

"Şehit ailelerimize elimizden geldiği kadar destek olmaya devam edeceğiz"

Denetimli Serbestlik Müdürü Özcan Tekin ise müdürlük olarak 2019'da haklarında kamuya yararlı bir işte çalışma cezası olan yükümlülerle birlikte 8 şehit ailesinin evinin boya, bakım ve onarımını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yükümlülerin Kovid-19 nedeniyle idari izinde olduğunu anımsatan Tekin, şehit annesinin ihtiyacını beyan etmesi üzerine personelin, "Müdürüm, biz bu işi gerçekleştiririz." dediklerini anlattı.

Tekin, personelin evin boya, bakım ve onarımını iki günde tamamladıklarını ifade ederek, "Bu anlamda müdürlüğümüzde çalışan personelimize cani gönülden teşekkür ediyorum. Şehit yakınlarımıza, ailelerimize elimizden geldiği kadar destek olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

YORUMLAR
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Yıpranan mobilyalar usta ellerde yenileniyor Yıpranan mobilyalar usta ellerde yenileniyor Odun ve kömür sobalarına talep arttı Odun ve kömür sobalarına talep arttı
Kaynak: AA

Altınordu, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Şehit annesinin evini infaz koruma memurları boyadı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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