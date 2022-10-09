Ordu gündem: Ordu'da yayla evinde bir kişinin cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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Ordu gündem: Ordu'da yayla evinde bir kişinin cansız bedeni bulundu

09.10.2022 16:08
Ordu gündem: Ordu'da yayla evinde bir kişinin cansız bedeni bulundu

Ordu gündem haberi: Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı yaylada yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.

Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı yaylada yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.

İlçeye bağlı Çambaşı Yaylası'ndaki bir evde kalan 74 yaşındaki Bahtiyar Balcıoğlu'na ulaşamayan yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekibine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, Balcıoğlu'nu evin içerisinde hareketsiz halde yatarken buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Balcıoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Eve gelen yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Balcıoğlu'nun cenazesi, inceleme sonrası kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Çambaşı Yaylası, Jandarma, Kabadüz, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu gündem: Ordu'da yayla evinde bir kişinin cansız bedeni bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu gündem: Ordu'da yayla evinde bir kişinin cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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