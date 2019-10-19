Son Dakika Haberleri: Ordu Günleri'nde organik yöresel yiyeceklere büyük ilgi
Son Dakika Ekonomi Ordu Günleri'nde organik yöresel yiyeceklere büyük ilgi

Ordu Günleri'nde organik yöresel yiyeceklere büyük ilgi

1 saat önce

İstanbul'da bu yıl 9'uncusu düzenlenen Ordu Günleri'nde yöresel ve organik yiyecekler büyük ilgi gördü.

Ordu Günleri'nde organik yöresel yiyeceklere büyük ilgi, System.String[]

İstanbul'da bu yıl 9'uncusu düzenlenen Ordu Günleri'nde yöresel ve organik yiyecekler büyük ilgi gördü.


Yenikapı'da düzenlenen Ordu Günleri'ni İstanbul'un dört bir yanından gelen Ordulular büyük ilgi gösterdi. Ordu Büyükşehir Belediyesi ve 19 ilçe belediyesinin yer aldığı fuar alanında en büyük ilgiyi yöresel yiyecekler gördü. Fuar alanını ziyaret edenler, organik ve yöresel yiyeceklere akın etti. Stantlarda en çok yöresel organik peynir, peynir ürünleri, turşu, ev reçeli, bal ve tereyağı gördü.


Stantları ziyaret eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, yöresel ve organik yiyeceklerin çok tercih edilmesine şaşırmamak gerektiğini söyledi. Güler, "Günümüzde organik yiyeceklere olan ilgi giderek artıyor. Ordu'nun yaylalarından çıkan lezzetler burada büyük ilgi gördü. Biz belediye bünyesinde tarım şirketi kurduk. Bu şirket vasıtasıyla yöresel ve organik yiyeceklerin üretimini ve pazarlanmasını yaygınlaştırmak, yerli ve yabancı turistleri bölgeye çekecek bir gıda turizmi başlatmak istiyoruz. Bununda çalışmalarına başladık ve alt yapısını oluşturuyoruz" dedi. - ORDU

Ordu Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Ordu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 03:11 Kaynak: İHA
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