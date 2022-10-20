Ordu haber: Gamze Akkuş İlgezdi: Sözleşmeli Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Çalışanlarına Kadro Verilsin - Son Dakika
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Ordu haber: Gamze Akkuş İlgezdi: Sözleşmeli Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Çalışanlarına Kadro Verilsin

20.10.2022 10:41
Ordu haber: Gamze Akkuş İlgezdi: Sözleşmeli Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Çalışanlarına Kadro Verilsin

Ordu gündem haberine göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, “Aynı işi yaptıkları kamu görevlisi aile sağlığı çalışanlarında bulunan haklar, kamu dışı aile sağlığı çalışanlarına verilmiyor. İş barışını bozan bu düzenleme, bir an önce son bulmalıdır. Buna son vermek iktidarın elinde. Sözleşmelilere kadro uygulamasına sağlık çalışanlarını da dahil edin, fedakâr sağlık emekçilerimizin de yüzü gülsün” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, "Aynı işi yaptıkları kamu görevlisi aile sağlığı çalışanlarında bulunan haklar, kamu dışı aile sağlığı çalışanlarına verilmiyor. İş barışını bozan bu düzenleme, bir an önce son bulmalıdır. Buna son vermek iktidarın elinde. Sözleşmelilere kadro uygulamasına sağlık çalışanlarını da dahil edin, fedakar sağlık emekçilerimizin de yüzü gülsün" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, sözleşmeli Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Çalışanlarının kadro hakkı ile ilgili açıklama yaptı. Akkuş İlgezdi'nin açıklaması şöyle:

"SÖZLEŞMELİ AİLE HEKİMİ VE AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANLARINA KADRO VERİLSİN"

"Kamu Dışı Aile Sağlığı Çalışanları hiçbir hakları verilmeden çalıştırılıyor ve bu 12 yıldır kanayan bir yara olarak devam ediyor. Özellikle kırsal bölgelerde yurttaşlarımızın ayağına sağlık hizmeti götüren Kamu Dışı Aile Sağlığı Çalışanlarımız da kadroya geçirilmelidir. Aynı işi yaptıkları kamu görevlisi aile sağlığı çalışanlarında bulunan haklar, kamu dışı aile sağlığı çalışanlarına verilmiyor. İş barışını bozan bu düzenleme, bir an önce son bulmalıdır. Nasıl ki kamu aile sağlığı çalışanları eş durumu tayin hakkı ile eşinin yanına gidebiliyorsa, kamu dışı çalışanlar da aynı şekilde eş durumundan tayin hakkına sahip olmalıdır. Hastalanıp 180 gün heyet raporu alan çalışanın sözleşmesi feshedilmektedir. Yani Kamu Dışı Aile Sağlığı Çalışanlarının hastalanmaları bile yasaklanmıştır. İşçi olarak özel sektörde çalışsalar işten çıkarıldıklarında tazminat alırlar ancak, aile sağlığı çalışanları, İş Kanunu'nun öngördüğü tazminat hakları olmadan görev yapıyor. Yıllardır dile getiriyoruz, sözler veriliyor ancak tutulmuyor. Buna son vermek iktidarın elinde. Sözleşmelilere kadro uygulamasına sağlık çalışanlarını da dahil edin, fedakar sağlık emekçilerimizin de yüzü gülsün."

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Güncel Ordu haber: Gamze Akkuş İlgezdi: Sözleşmeli Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Çalışanlarına Kadro Verilsin - Son Dakika

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