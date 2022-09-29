ORDU'DA 10 İLİN KATILIMIYLA NEFES KESEN TATBİKAT - Son Dakika
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ORDU'DA 10 İLİN KATILIMIYLA NEFES KESEN TATBİKAT

29.09.2022 14:21

ORDU'da, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından 10 ilin katılımıyla 'Sel, Taşkın, Kayıp Arama-Kurtarma' tatbikatı gerçekleştirildi.

ORDU'da, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından 10 ilin katılımıyla 'Sel, Taşkın, Kayıp Arama-Kurtarma' tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta senaryo gereği, ırmakta mahsur kalanları, zamanla yarışan ekipler kurtardı, suda kayıp kişiler için de arama çalışması yapıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait gemi ve helikopter de tatbikatta kullanıldı.

Ordu İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından, 'Sel, Taşkın, Kayıp Arama-Kurtarma' tatbikatı düzenlendi. Ordu ile Giresun, Rize, Trabzon, Samsun, Tokat, Sinop, Kastamonu, Amasya ve Erzurum illerinden 697 personelin katıldığı tatbikatta senaryo gereği, bölgeye 216 kilogram yağış düşmesiyle Melet Irmağı taştı. Irmak çevresinde 12'si ada üzerinde olmak üzere toplam 15 kişi mahsur kalırken, 9 kişi ise kayboldu. Bölgede arama ve kurtarma çalışmaları başlatıldı. İlk olarak ırmaktaki adaya botla ulaşan ekipler, mahsur kalan 12 kişiyi kurtarıp, güvenli bölgeye aldı. Ardından ırmakta mahsur kalan 3 kişiyi de kurtaran ekipler, kayıpları aramaya yöneldi. Bu sırada ıslah çalışması yapan vinç operatörü, ırmakta mahsur kaldı. Operatör ve iş makinesi de tatbikatta kurtarıldı.

Aynı bölgede sürdürülen tatbikatın devamında ekipler, senaryo gereği sel sularına kapılan otomobilde 2 kişinin hayatını kaybedip, 1 kişinin araç üzerinde mahsur kalması üzerine harekete geçti. Araç üzerinde mahsur kalan kişiyi, ekipler güvenli bölgeye, su altında yapılan aramada da cansız bedenlerine ulaşılan 2 kişi botla karaya çıkartıldı. Bu sırada Trabzon'dan getirilen canlı arama köpeği de bölgede arama yaptı.

HELİKOPTER MAHSUR KALANLAR İÇİN HAVALANDI

Tabikatta yönlendirilen ekiplerin ırmakta mahsur kalan kişiye ulaşamaması nedeniyle bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı helikopter çağırıldı. Sarkıtılan iple helikoptere çekilen kişi, mahsur kaldığı yerden alınıp karaya çıkartıldı. Yaklaşık 2 saat süren tatbikat, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

'ÜLKE OLARAK HER AN HAZIR OLMAMIZ LAZIM'

Tatbikatın ardından açıklama yapan Ordu Valisi Tuncay Sonel, ülkede afetlere hazır olunması gerektiğini belirterek, Bugün Ordu'da bölgemizden 10 ilden tüm birimlerin koordinasyonuyla Melet Irmağı'nda güzel bir tatbikat gerçekleştirdiler. Sahil güvenliğimizin helikopterinden, jandarmamıza, emniyetimiz, itfaiyemiz, sağlık ekiplerimiz ve bütün birimlerimize kadar kusursuz bir tatbikatla olası sel, heyelan ya da bir afette neler yapılması gerektiğini bizlere gösterdiler. Koordinasyonun olması, başarılı bir şekilde tatbikatın sonuçlanması bizi memnun etti. Çünkü, her türlü afete hazır olmamız gerekiyor. İki yıl önce komşu ilimiz Giresun'daki sel felaketini hep birlikte yaşadık. İlk giden ekiplerden biri olarak konuşuyoruz. Bizim ülke olarak her an hazır olmamız lazım. Depremde, selde, heyelanda, yangınlarda devletimizin ve bu konuda gönüllü vatandaşlarımızın Sayın Cumhurbaşkanı'mızın hemen himayelerinde devletimizin bütün birimleri olarak afet anında oraya gitmesi bunun bir göstergesi. Tüm ekibe teşekkür ediyorum diye konuştu.

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Kaynak: DHA

AFAD, Ordu, Güncel, Son Dakika

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Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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