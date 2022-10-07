Poşetin içinde bebek cesedi bulunmuştu! Gözaltına alınan anne suçunu itiraf etti - Son Dakika
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Poşetin içinde bebek cesedi bulunmuştu! Gözaltına alınan anne suçunu itiraf etti

07.10.2022 13:53

Ordu'nun Altınordu ilçesinde poşetin içinde bebek cesedi bulunmasının ardından gözaltına alınan anne, adliyedeki sorgusunda suçunu itiraf ederek bebeğinin emzirirken boğulduğunu öne sürdü.

Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi 933 Sokak'ta, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, 11 Eylül tarihinde dünyaya gelen kız bebeğinin annesini gözaltına aldı. Bebeğin evde olmaması üzerine kadını sorguya alan polis ekipleri, kadının sorgusunda bebeğini gömdüğü bilgisine ulaştı. Kadının itirafı üzerine evlerinin karşısında bulunan tarlada arama yapan polis ekipleri, çöp torbasına benzer bir şeye konularak gömülen bebeği çıkarttı. Bebeğin cesedi, otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ANNE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayla ilgili anne Bilge Ç. (26) ile yardım ettiği gerekçesi ile annenin kız kardeşi Beyza Ç. (23) dün gözaltına alındı. Emniyette ifadelerine başvurulan şüphelilerden Beyza Ç. emniyetten serbest bırakılırken, anne Bilge Ç. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Anne Bilge Ç., burada basın mensuplarının "Neden yaptınız?" sorunu ise cevapsız bıraktı.

Ordu'da cesedi bulunan bebeğin annesi adliyeye sevk edildi

BEBEK KONTROL İÇİN SAĞLIK KURULUŞUNDAN ÇAĞIRILMIŞ

Öte yandan cesedi bulunan bebeğin 11 Eylül tarihinde dünyaya geldiği bilgisine ulaşıldı. Bebeğini kontrol için sağlık kuruluşundan çağrıldığı ancak götürülmediği için polis ekiplerine bilgi verildiği, bu nedenle emniyet güçlerinin çalışma başlattığı öğrenildi.

Ordu'da cesedi bulunan bebeğin annesi adliyeye sevk edildi

EMZİRİRİKEN BOĞULDUĞUNU İDDİA ETTİ

Öte yandan annenin bebek için kayıp ihbarında bulunduğu da ileri sürülürken, anne Bilge Ç.'nın emniyetteki ilk ifadesinde bebeği emzirirken boğulduğunu ve hayatını kaybedince de evlerinin karşısında tarlaya gömdüğünü iddia ettiği öğrenildi. Anne Bilge Ç.'nın adliyedeki işlemleri sürüyor.

Ordu'da cesedi bulunan bebeğin annesi adliyeye sevk edildi
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Kaynak: İHA

Eylül, Bebek, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Poşetin içinde bebek cesedi bulunmuştu! Gözaltına alınan anne suçunu itiraf etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Poşetin içinde bebek cesedi bulunmuştu! Gözaltına alınan anne suçunu itiraf etti - Son Dakika
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