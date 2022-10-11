Ordu İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılık ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucu Fatsa ilçesinde bir adreste operasyon düzenlendi. Operasyonda, 10 gram kubar esrar, 137 litre kaçak akaryakıt, 58 litre sahte alkollü içecek 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ordu 'da jandarma ekipleri tarafından yürütülen operasyon çerçevesinde uyuşturucu madde, kaçak akaryakıt, ruhsatsız tabanca ve sahte alkol ele geçirilen Gürcistan uyruklu 2 kişi sınır dışı edildi.

Kaynak: İHA

Gürcistan, Operasyon, Jandarma, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ordu haber | Ordu'da Gürcistan uyruklu iki kaçakçı sınır dışı edildi - Son Dakika

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