Ordu haber | Ordu'da Gürcistan uyruklu iki kaçakçı sınır dışı edildi - Son Dakika
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Ordu haber | Ordu'da Gürcistan uyruklu iki kaçakçı sınır dışı edildi

11.10.2022 16:44
Ordu haber | Ordu'da Gürcistan uyruklu iki kaçakçı sınır dışı edildi

Gelen Ordu haberine göre Ordu'da jandarma ekipleri tarafından yürütülen operasyon çerçevesinde uyuşturucu madde, kaçak akaryakıt, ruhsatsız tabanca ve sahte alkol ele geçirilen Gürcistan uyruklu 2 kişi sınır dışı edildi.

Ordu'da jandarma ekipleri tarafından yürütülen operasyon çerçevesinde uyuşturucu madde, kaçak akaryakıt, ruhsatsız tabanca ve sahte alkol ele geçirilen Gürcistan uyruklu 2 kişi sınır dışı edildi.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılık ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucu Fatsa ilçesinde bir adreste operasyon düzenlendi. Operasyonda, 10 gram kubar esrar, 137 litre kaçak akaryakıt, 58 litre sahte alkollü içecek 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Konuyla ilgili yakalanıp gözaltına alınan Gürcistan uyruklu 2 şahıs sınır dışı edildi. - ORDU

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Kaynak: İHA

Gürcistan, Operasyon, Jandarma, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ordu haber | Ordu'da Gürcistan uyruklu iki kaçakçı sınır dışı edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu haber | Ordu'da Gürcistan uyruklu iki kaçakçı sınır dışı edildi - Son Dakika
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