Ordu haber... Ordu'da Halk Günü Toplantısı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Ordu haber... Ordu'da Halk Günü Toplantısı yapıldı

06.10.2022 16:42
Ordu haber... Ordu'da Halk Günü Toplantısı yapıldı

Ordu gündem haberi... Ordu Valisi Tuncay Sonel, düzenlediği Halk Günü Toplantısı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, düzenlediği Halk Günü Toplantısı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Sonel, Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, 236 kişinin sorun ve taleplerini dinledi.

Halk Günü Toplantısı'na katılan vatandaşların ilettiği sorunlarına, taleplerine etkili ve hızlı çözümler üretebilmek amacıyla tüm ekip arkadaşlarıyla çaba gösterdiğini belirten Sonel, "Toplantıda vatandaşlarımızın taleplerini tek tek not alıyor, özellikle ilçelerimizden gelenler başta olmak üzere yaşlı, engeli olan, çocuklu ailelerimizi bekletmeden sıkıntılarına çözüm bularak evlerine mutlu bir şekilde yolcu ediyoruz." dedi.

Toplantıya katılan vatandaşların sağlıkla ilgili tedavilerine yardımcı olmaya çalıştıklarını anlatan Sonel, "Kırtasiye seti, kıyafet, gıda ürünlerini alabilmeleri için hayırseverlerin katkılarıyla sağlanan gıda paketi, alışveriş kartları ve kırtasiye alışveriş çeki desteğini bugünkü Halk Günü Toplantımızda da veriyoruz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Sonel, aileleriyle gelen çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

YORUMLAR
500
Son Dakika | Ordu'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Son Dakika | Ordu'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Son dakika haberi... Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı Son dakika haberi... Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Kaynak: AA

Tuncay Sonel, alışveriş, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu haber... Ordu'da Halk Günü Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:43 Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan'ın eşi, yaptığı paylaşım sonrası linç edilmeye başlandı
22:16 Sivasspor, sahasında Ballkani'ye 4-3 mağlup oldu
22:08 Türkiye-Yunanistan gerilimi Prag'daki zirvede tavan yaptı! Erdoğan'ın konuşmasından rahatsız olan Miçotakis, tekrar kürsüye çıkmış
21:45 Trabzonspor, deplasmanda Monaco'ya 3-1 mağlup oldu
21:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan açıklaması: Kimsenin toprağında gözümüz yok, komşularımızla gerilim istemiyoruz
21:41 Paşinyan'la görüşme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bölgemizde tam normalleşme sağlayacağımıza inanıyorum
21:22 Sivasspor'dan tarihi başarı! Avrupa kupalarındaki en erken golü atan Türk takımı oldu
21:16 İngiltere'de iki kampçı şahit oldu! Panter, gözüne kestirdiği koyunu dakikalar içerisinde yedi
20:53 ABD'de yaşayan sakallı kadınının son hali görenleri şaşırttı
20:46 Fenerbahçe-AEK Larnaca maçı canlı anlatım! Kadıköy'de ilk gol geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 22:50:20. #1.11#
SON DAKİKA: Ordu haber... Ordu'da Halk Günü Toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement