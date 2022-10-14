Ordu haber: Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Ordu haber: Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

14.10.2022 12:41
Ordu haber: Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Edinilen Ordu haberine göre Ordu'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Ordu'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucu Gülyalı ve Ünye ilçelerinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 25,16 gram metamfetamin, 114,5 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan ve adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU

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Kaynak: İHA

Jandarma, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ordu haber: Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu haber: Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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