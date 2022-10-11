Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü , Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından cep telefonu ve emtia kaçakçılığı suçundan Ordu merkezli yürütülen planlı çalışma sonucu, Giresun , Mardin ve Şırnak 'ta toplam 8 şüpheliye yönelik eşzamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Şırnak, Ordu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber! Ordu merkezli 4 ilde yapılan kaçak cep telefonu operasyonunda 8 kişi yakalandı - Son Dakika

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