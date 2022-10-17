Ordu haberi | Gamze Akkuş İlgezdi: AKP İktidarında, Sermayenin Kontrolüne Terk Edilen Kömür Madenlerinde Yaşanan İş Kazaları Yüzde 97 Arttı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Bartın'da 41 işçinin ölümüyle sonuçlanan maden faciasının ardından hazırladığı "Fıtrat Değil Cinayet" raporunda, " Türkiye'de 2003-2021 yılları arasında, taşkömürü ve linyit madenlerinde çalışan toplam 152 bin 698 kişi iş kazası geçirdi. Bunlardan en az 921'i hayatını kaybetti. AKP iktidarında, sermayenin kontrolüne terk edilen kömür madenlerinde yaşanan iş kazaları yüzde 97 arttı… Madenlerde meydana gelen ölümler, kasıtla işlenmiş cinayetlerdir. Sorumlusu da sarayda oturan şahsım hükümetidir" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Dr. Gamze Akkuş İlgezdi, Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan maden faciasının ardından, 2003-2021 yılları arasında yaşanan maden kazalarını inceleyerek "Fıtrat Değil Cinayet" isimli bir hazırladı. "Madenlerde meydana gelen ölümler, kasıtla işlenmiş cinayetlerdir. Sorumlusu da sarayda oturan şahsım hükümetidir" diyen İlgezdi, raporunda şunları kaydetti:

"AKP İKTİDARINDA, KÖMÜR MADENLERİNDE YAŞANAN İŞ KAZALARI YÜZDE 97 ARTTI"

"Türkiye'de 2003-2021 yılları arasında, taşkömürü ve linyit madenlerinde çalışan toplam 152 bin 698 kişi iş kazası geçirdi. Bunlardan en az 921'i hayatını kaybetti. AKP iktidarında, sermayenin kontrolüne terk edilen kömür madenlerinde yaşanan iş kazaları yüzde 97 arttı. Diğer madencilik faaliyetlerinde meydana gelen göçük ve kazalar ile yaşanan can kayıpları düşünüldüğünde tablo çok karanlık.

"ERDOĞAN'IN 'FITRAT' İDDİASININ AKSİNE GÖZ GÖRE GÖRE GELDİ"

Emeği sermayeye mahkum eden AKP iktidarında iş kazaları, Erdoğan'ın 'fıtrat' iddiasının aksine göz göre göre geldi. Son 20 senede sadece kömür madenlerinde yaşanan iş kazaları yüzde 97 arttı. 2003 yılında, o zamanki adıyla SSK olan Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarına göre 5 bin 647 kişi iş kazası geçirirken 2021 yılında bu sayı 11 bin 104'e yükseldi.

"SON 20 SENEDE TOPLAM 152 BİN 698 KİŞİ İŞ KAZASI GEÇİRDİ"

Her yıl milyarlarca lirayı garanti ödemeli köprü ve otoyol geçişlerine aktaran şahsım hükümetinin sorumsuz politikaları nedeniyle son 20 senede toplam 152 bin 698 kişi iş kazası geçirdi. Bu, her hafta, yerin yüzlerce metre altında alın teri dökerek helal lokması için çalışan 148 kişinin ölümle burun buruna gelmesi demek. Ne yazık ki Bartın faciasına kadar, son 20 senede kömür madenlerinde en az 921 kişi, alınacak önlemlerle engellenmesi mümkün olan kazalar sonucunda hayatını kaybetti. Erdoğan'ın şahsım hükümeti, kar hırsı ve yandaş kayırmacılığı nedeniyle ölümlerin önüne geçemedi.

"COVİD-19 KISITLAMALARINA RAĞMEN İŞ KAZALARI 2019-2021 YILLARI ARASINDA YÜZDE 24 ARTTI"

Covid-19 kısıtlamalarına rağmen kömür madenlerinde meydan gelen iş kazaları, 2019-2021 yılları arasında yüzde 24 arttı. Önlem almayı bir yana bırakan kamu ve özel sektör firmaları, iş kazalarına ve ölümlere davetiye çıkardı. Bartın faciasına kadar, pandemi sürecinde kömür madenlerinde 19 bin 564 kişi iş kazası geçirdi, 31 emekçi hayatını kaybetti.

"AKP İKTİDARI ÖLÜMLERDEN SORUMLUDUR"

Madenlerde yaşanan faciaları 'Bu işin fıtratında var' diyerek normalleştirmeye çalışan Erdoğan'ın liderliğindeki AKP, yargıya müdahale ederek sorumluların düşük cezalarla kurtulmasına yardım ediyor. Hatırlanacağı üzere, Soma faciasının yargılama safhasında dosyaya bakan Yargıtay 12. Ceza Dairesi'ne atanan bürokrasi kökenli 3 üyenin oylarıyla sanıkların 'olası kastla öldürme' suçundan cezalandırılmalarına yönelik karar bozulmuştu. 'Olursa olsun' yaklaşımıyla daha fazla kar için insan hayatını hiçe sayan patronlara adeta 'cezasızlık' garantisiyle destek veren AKP iktidarı, ölümlerden sorumludur. Yıllardan beri özellikle kömür madenlerinin alarm verdiğini ve önlem alınmasını gerektiğini ifade eden meslek örgütlerinin sesini duymazdan gelen Erdoğan'ın şahsım hükümeti, gerçekleşeceği gün gibi ortada olan facialar karşısında meydana gelen sonucu göze almaktadır."