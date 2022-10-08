Ordu haberi: Gamze Akkuş İlgezdi: "Sağlıkçılarımızın Çağrısına Kulak Verin ve Bir An Önce Atama İçin Kılavuzu Yayınlayın" - Son Dakika
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Ordu haberi: Gamze Akkuş İlgezdi: "Sağlıkçılarımızın Çağrısına Kulak Verin ve Bir An Önce Atama İçin Kılavuzu Yayınlayın"

08.10.2022 15:18
Ordu haberi: Gamze Akkuş İlgezdi: "Sağlıkçılarımızın Çağrısına Kulak Verin ve Bir An Önce Atama İçin Kılavuzu Yayınlayın"

Ordu bölgesinden gelen habere göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, atama bekleyen sağlıkçıların sosyal medyada başlattıkları “Atama Sözünü Tut” kampanyasına destek verdi. Akkuş İlgezdi, “Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkçılar için 85 bin kadro açılacağını duyurmuştu. Ancak ne atamadan haber var ne de Sağlık Bakanı’ndan… Sağlıkçılarımıza verilen sözler yine tutulmadı. Henüz kılavuz paylaşılmadığı için 2020’de KPSS’ye girip atanmayan sağlıkçılar, bu alımdan kendilerinin de faydalanıp faydalanamayacağını merak ediyor. Sağlıkçılarımızın puanları yanmak üzere. Sağlıkçılarımızın çağrısına kulak verin ve bir an önce atama için kılavuzu yayınlayın” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, atama bekleyen sağlıkçıların sosyal medyada başlattıkları "Atama Sözünü Tut" kampanyasına destek verdi. Akkuş İlgezdi, "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkçılar için 85 bin kadro açılacağını duyurmuştu. Ancak ne atamadan haber var ne de Sağlık Bakanı'ndan… Sağlıkçılarımıza verilen sözler yine tutulmadı. Henüz kılavuz paylaşılmadığı için 2020'de KPSS'ye girip atanmayan sağlıkçılar, bu alımdan kendilerinin de faydalanıp faydalanamayacağını merak ediyor. Sağlıkçılarımızın puanları yanmak üzere. Sağlıkçılarımızın çağrısına kulak verin ve bir an önce atama için kılavuzu yayınlayın" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, atama bekleyen sağlıkçıların "Atama Sözünü Tut" çağrısı ile başlattıkları sosyal medya kampanyasına destek verdi. İlgezdi, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkçılar için 85 bin kadro açılacağını duyurmuştu. Ancak ne atamadan haber var ne de Sağlık Bakanı'ndan… Sağlıkçılarımıza verilen sözler yine tutulmadı. Henüz kılavuz paylaşılmadığı için 2020'de KPSS'ye girip atanmayan sağlıkçılar, bu alımdan kendilerinin de faydalanıp faydalanamayacağını merak ediyor. Sağlıkçılarımızın puanları yanmak üzere. Ekim ayındayız ve bu yılı bitirmeye son 3 ayın kaldığını hatırlatmak istiyoruz. 2022 bütçesiyle hiçbir sağlıkçı ataması yapılmadı! Artık yaşattığınız bu mağduriyete son verin. 2020 KPSS dönemini ve alınan puanları yok sayamazsınız. Sağlıkçılarımızın çağrısına kulak verin ve bir an önce atama için kılavuzu yayınlayın. Önümüzdeki salı gününe kadar bir an önce bu işin netliğe kavuşması gerekmektedir. 2020 KPSS puanları 21 Ekim'de geçerliliğini yitirecek. 7 gün tercih süresi olmaktadır. Yani en az 13-14 Ekim'de kılavuz açıklanmalı. Aksi taktirde sağlıkçılarımız için telafisi olmayan bir hak kaybı yaşanacaktır."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Gamze Akkuş İlgezdi, KPSS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu haberi: Gamze Akkuş İlgezdi: 'Sağlıkçılarımızın Çağrısına Kulak Verin ve Bir An Önce Atama İçin Kılavuzu Yayınlayın' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu haberi: Gamze Akkuş İlgezdi: "Sağlıkçılarımızın Çağrısına Kulak Verin ve Bir An Önce Atama İçin Kılavuzu Yayınlayın" - Son Dakika
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